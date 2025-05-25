Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, есть и более простые варианты – фрукты, которые быстро созревают и подходят для контейнерного выращивания, даже на балконе или террасе. Ниже – шесть примеров таких растений, которые порадуют вас урожаем уже через несколько месяцев.

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Клубника

Клубника идеально подходит для выращивания в горшках. Она имеет неглубокую корневую систему, быстро плодоносит и еще до появления ягод радует белыми цветами. Лучше всего выбирать сорта с постоянным или нейтральным периодом плодоношения – они будут давать урожай все лето.

Инжирный кустарник

Инжир – не только вкусный, но и быстрый в выращивании фрукт. Инжирные кусты (в отличие от деревьев) хорошо чувствуют себя в контейнерах и дают плоды уже в первый год, особенно если купить рассаду. Они плодоносят дважды в год – в начале и в конце лета. Растения самоопыляемые, поэтому не нуждаются в паре для плодоношения.

Мини арбузы

Миниатюрные сорта арбузов легко выращиваются в контейнерах. Они быстро созревают и весят всего 1,5 – 4,5 килограмма. Основное правило – выбирать достаточно большой контейнер и поддерживать влажную почву. Для вьющихся сортов желательно использовать шпалеру.

Многие фрукты могут расти в горшках / Фото Freepik

Карликовая черника

Карликовые сорта черники – это идеальный выбор для ограниченного пространства. Они не только плодоносят в первый год, но и имеют декоративные листья, которые меняют цвет по сезонам. Для успешного роста важно соблюдать кислотность почвы – pH 4,5 – 5,5 – и регулярно подкармливать ее кислыми удобрениями.

Физалис

Эти небольшие золотистые плоды со сладко-терпким привкусом похожи на миниатюрные помидоры. Их легко выращивать в контейнерах, а необычный вид добавляет шарма любому патио. Кроме того, они обильно плодоносят и могут сеяться самостоятельно на следующий год.

Малина

Компактные сорта малины без шипов легко выращиваются даже на подоконнике. Они не агрессивны в росте, как обычная малина, и дают небольшие, но насыщенные на вкус ягоды. Однако для них нужен глубокий контейнер (не менее 38 сантиметров), хорошо дренированная почва и регулярное увлажнение.

Кстати, получить быстрый и вкусный урожай можно не только с фруктами и ягодами, а выращивая овощи, которые стоит посадить сейчас для урожая уже этим летом.