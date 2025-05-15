Клубника легко поддается переувлажнению и перепадам температур. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LifeHacker.

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Как защитить клубнику от перепадов погоды

Этот ответ может вас удивить, но лучший вариант – избегать контакта с землей. На самом деле это довольно легко организовать. Можно сделать стеллаж с полками и поставить туда горшки с растением – пусть там себе спокойно растет.

Существуют также специальные вертикальные горшки – они легкие, занимают значительно меньше пространства и их можно приспособить куда угодно. Такие можно сделать самостоятельно или без проблем приобрести в магазинах.

Также такой способ посадки делает ягоды недоступными для почвенных вредителей.



Пример самодельного вертикального горшка / фото Аманда Блум

Единственное, что нужно помнить, что почва в горшках быстрее подсыхает, а клубника любит, чтобы в почве всегда была умеренная влага. Поэтому желательно за этим следить и поливать, если долго не было дождей. Также следует выбрать правильный грунт, который содержит добавки для удержания влаги (например, вермикулит и перлит).

Если выбрать неправильную землю для горшка, то зимой клубнике будет холодно. Поэтому маловероятно, что растение будет ежегодно давать плоды – надо будет менять ее каждую весну.

А в случае, если вы не можете выращивать ягоды вертикально, то спасти могут специальные опоры для клубники. Они поднимают растение достаточно высоко, чтобы ягоды не касались земли. Главное – установить опоры на растение в начале сезона, пока растение еще совсем маленькое.