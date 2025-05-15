Полуниця легко піддається перезволоженню та перепадам температур. Про це пише 24 Канал із посиланням на LifeHacker.

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Як захистити полуницю від перепадів погоди

Ця відповідь може вас здивувати, але найкращий варіант – уникати контакту із землею. Насправді це досить легко організувати. Можна зробити стелаж з полицями та поставити туди горщики з рослиною – нехай там собі спокійно росте.

Існують також спеціальні вертикальні горщики – вони легкі, займають значно менше простору і їх можна пристосувати будь-куди. Такі можна зробити самостійно або без проблем придбати в магазинах.

Також такий спосіб посадки робить ягоди недоступними для ґрунтових шкідників.



Приклад саморобного вертикального горщика / фото Аманда Блум

Єдине, що потрібно пам'ятати, що ґрунт у горщиках швидше підсихає, а полуниця любить, щоб у ґрунті завжди була помірна волога. Тож бажано за цим слідкувати й поливати, якщо довго не було дощів. Також слід обрати правильний ґрунт, який містить добавки для утримання вологи (наприклад, вермикуліт і перліт).

Якщо обрати неправильну землю для горщика, то взимку полуниці буде холодно. Тому малоймовірно, що рослина буде щороку давати плоди – треба буде змінювати її щовесни.

А у випадку, якщо ви не можете вирощувати ягоди вертикально, то врятувати можуть спеціальні опори для полуниці. Вони підіймають рослину достатньо високо, щоб ягоди не торкалися землі. Головне – встановити опори на рослину на початку сезону, поки рослина ще зовсім мала.