Гелеві кульки – популярний декор для свят, але їхня вартість часто кусається: один набір може обійтися у кількасот гривень. Проте, як виявилося, створити ефект "гелевих" кульок можна й без жодного гелію.

Для цього достатньо звичайних повітряних кульок і кількох шматочків скотчу. Секретом поділилася авторка акаунту @pv_decor_ у тіктоці, передає 24 Канал.

Як це працює?

Секрет простий: звичайні повітряні кульки потрібно надути повітрям, зав'язати, а потім зафіксувати на стелі за допомогою прозорого скотчу. Якщо розташувати їх під різними кутами, створюється ілюзія, що кульки літають – майже як гелеві.

Такий спосіб дозволяє зекономити від 200 до 500 гривень, залежно від кількості кульок. До того ж на відміну від гелієвих, ці кульки не осідають уже за кілька годин – декор може триматися кілька днів поспіль.

Як заощадити гроші на гелевих кульках: дивіться відео

Якої важливої поради слід дотримуватися?

Щоб "гелевий" ефект виглядав максимально реалістично, варто:

використовувати звичайний скотч, а не двосторонній, адже він залишає сліди на стелі;

кріпити кульки ближче до освітлення, щоб створити ефект легкості;

підбирати кольори у єдиній гамі – це додасть святковості без перевантаження.

Тож, не обов'язково витрачати великі суми, щоб прикрасити свято. Трохи креативу – і ваш декор виглядатиме так само ефектно, як у професійних оформлювачів.

