Гелевые шарики – популярный декор для праздников, но их стоимость часто кусается: один набор может обойтись в несколько сотен гривен. Однако, как оказалось, создать эффект "гелевых" шариков можно и без всякого гелия.

Для этого достаточно обычных воздушных шариков и нескольких кусочков скотча. Секретом поделилась авторка аккаунта @pv_decor_ в тиктоке, передает 24 Канал.

Как это работает?

Секрет прост: обычные воздушные шарики нужно надуть воздухом, завязать, а затем зафиксировать на потолке с помощью прозрачного скотча. Если расположить их под разными углами, создается иллюзия, что шарики летают – почти как гелевые.

Такой способ позволяет сэкономить от 200 до 500 гривен, в зависимости от количества шариков. К тому же в отличие от гелиевых, эти шарики не оседают уже через несколько часов – декор может держаться несколько дней подряд.

Какого важного совета следует придерживаться?

Чтобы "гелевый" эффект выглядел максимально реалистично, стоит:

использовать обычный скотч, а не двусторонний, ведь он оставляет следы на потолке;

крепить шарики ближе к освещению, чтобы создать эффект легкости;

подбирать цвета в единой гамме – это придаст праздничности без перегрузки.

Поэтому, не обязательно тратить большие суммы, чтобы украсить праздник. Немного креатива – и ваш декор будет выглядеть так же эффектно, как у профессиональных оформителей.

