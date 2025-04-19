"Ландшафтний дизайн", який не кожен може собі дозволити: в Україні знайшли найдивніший двір
- У Харкові виявили двір, де на тротуарах замість бруківки постелили килими.
- Користувачі жартують про "приємний аромат" після дощу та цікавляться, чи видають двірнику пилосос для прибирання.
У Харкові знайшли незвичайний двір, який буквально дивує своїм "ландшафтним дизайном". Так, замість бруківки чи асфальту на тротуарах постелили килими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @homanyama.
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Незвичайний двір у Харкові
Авторка відео показала, як прогулювалася незвичайним двором у Харкові. Так, біля однієї з багатоповерхівок замість бруківки чи асфальту на тротуари постелили килими.
Коли ти не з простого двора, а з багатого,
– жартома зауважила авторка відео.
Незвичайний двір у Харкові: дивіться відео
У коментарях під відео користувачі почали жартувати, що після дощу у дворі, напевно, стоїть дуже "приємний аромат", а також цікавляться, чи видають двірнику пилосос для прибирання подвір'я. На цьому фантазія користувачів не спинилася, а тому вони залишили багато коментарів:
- "Цікаво, де стільки килимів знайшли";
- "Це двір Аладіна?";
- "Роззуватися при вході у двір треба";
- "Це вулиця Килимових доріжок?";
- "Покинуті килими-літаки".
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