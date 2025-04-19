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Дім Навколо дому "Ландшафтний дизайн", який не кожен може собі дозволити: в Україні знайшли найдивніший двір
19 квітня, 18:41
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"Ландшафтний дизайн", який не кожен може собі дозволити: в Україні знайшли найдивніший двір

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • У Харкові виявили двір, де на тротуарах замість бруківки постелили килими.
  • Користувачі жартують про "приємний аромат" після дощу та цікавляться, чи видають двірнику пилосос для прибирання.

У Харкові знайшли незвичайний двір, який буквально дивує своїм "ландшафтним дизайном". Так, замість бруківки чи асфальту на тротуарах постелили килими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @homanyama.

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Незвичайний двір у Харкові

Авторка відео показала, як прогулювалася незвичайним двором у Харкові. Так, біля однієї з багатоповерхівок замість бруківки чи асфальту на тротуари постелили килими. 

Коли ти не з простого двора, а з багатого, 
– жартома зауважила авторка відео.

Незвичайний двір у Харкові: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі почали жартувати, що після дощу у дворі, напевно, стоїть дуже "приємний аромат", а також цікавляться, чи видають двірнику пилосос для прибирання подвір'я. На цьому фантазія користувачів не спинилася, а тому вони залишили багато коментарів:

  • "Цікаво, де стільки килимів знайшли";
  • "Це двір Аладіна?";
  • "Роззуватися при вході у двір треба";
  • "Це вулиця Килимових доріжок?";
  • "Покинуті килими-літаки". 

До слова, у лютому в Україні знайшли квартиру з найдивнішим плануванням. Так, дівчина орендувала 1-кімнатну квартиру, але була шокована, коли зайшла всередину.