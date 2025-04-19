"Ландшафтний дизайн", який не кожен може собі дозволити: в Україні знайшли найдивніший двір

У Харкові знайшли незвичайний двір, який буквально дивує своїм "ландшафтним дизайном". Так, замість бруківки чи асфальту на тротуарах постелили килими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @homanyama.

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Незвичайний двір у Харкові

Авторка відео показала, як прогулювалася незвичайним двором у Харкові. Так, біля однієї з багатоповерхівок замість бруківки чи асфальту на тротуари постелили килими.

Коли ти не з простого двора, а з багатого,

– жартома зауважила авторка відео.

Незвичайний двір у Харкові: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі почали жартувати, що після дощу у дворі, напевно, стоїть дуже "приємний аромат", а також цікавляться, чи видають двірнику пилосос для прибирання подвір'я. На цьому фантазія користувачів не спинилася, а тому вони залишили багато коментарів:

"Цікаво, де стільки килимів знайшли";

"Це двір Аладіна?";

"Роззуватися при вході у двір треба";

"Це вулиця Килимових доріжок?";

"Покинуті килими-літаки".

До слова, у лютому в Україні знайшли квартиру з найдивнішим плануванням. Так, дівчина орендувала 1-кімнатну квартиру, але була шокована, коли зайшла всередину.