Що врахувати під час ремонту, щоб полегшити прибирання: поради експертів
- Експерти Degnan рекомендують вибирати матеріали, які легко очищуються, такі як кварц або акрил для робочих поверхонь, та вінілова або ламінатна підлога, стійкі до плям і подряпин.
- Для зручного прибирання радять використовувати шафи від підлоги до стелі, гладкі меблі без виступів, а також побутову техніку з функцією самоочищення.
Плануючи ремонт, варто врахувати не лише естетику та функціональність, а й майбутнє прибирання. Правильний вибір матеріалів та конструкцій допоможе зменшити час та зусилля на підтримку чистоти.
Своїми секретами поділилися експерти Degnan, передає 24 Канал.
Що врахувати під час ремонту?
Вибір матеріалів для легкого очищення
- Плити з кварцу або акрилу: Ці матеріали мають непористу поверхню, що запобігає накопиченню бруду та бактерій. Вони легко очищуються за допомогою мила та води.
- Вінілова або ламінатна підлога: Ці матеріали стійкі до плям та подряпин, що робить їх ідеальними для зон з високим навантаженням.
Дизайн для зручного прибирання
- Шафи від підлоги до стелі: Такі конструкції зменшують кількість пилозбірників, як-от верхні полиці, та забезпечують більше місця для зберігання.
- Гладкі поверхні без виступів: Вибір меблів та фурнітури без ручок або з вбудованими механізмами відкривання спрощує процес прибирання.
Вбудовані меблі / Фото Unsplash
Вибір побутової техніки для легкого догляду
- Побутова техніка з функцією самоочищення: видання "Добрі новини" пише, що режим самоочищення є у пральних машинах. Це справжній порятунок для тих, хто не хоче витрачати час на ручне миття барабана.
- Меблі з водовідштовхувальними властивостями: Вибір меблів, оббитих матеріалами, що відштовхують воду, допомагає зберігати їх чистими та доглянутими.
Плануючи ремонт, варто враховувати не лише естетичні та функціональні аспекти, а й майбутнє прибирання. Вибір відповідних матеріалів, конструкцій та техніки може значно полегшити процес догляду за домом. Інвестуючи в якісні та зручні у догляді рішення, ви зекономите час та зусилля в майбутньому.
Які тренди у дизайні втратять актуальність?
Тренди – річ мінлива. І те, що в моді зараз, може легко зникнули вже у 2026 році. До прикладу, скоро неактуальними стануть повністю білі кухні та надмірний мінімалізм.
В обмін на це популярності набувають біофільний дизайн і максималізм. Сучасні тенденції також включають використання натуральних матеріалів, акцентних стін, ретро-елементів та інтегрованих технологій.