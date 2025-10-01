Планируя ремонт, стоит учесть не только эстетику и функциональность, но и будущую уборку. Правильный выбор материалов и конструкций поможет уменьшить время и усилия на поддержание чистоты.

Своими секретами поделились эксперты Degnan, передает 24 Канал. Что учесть во время ремонта? Выбор материалов для легкой очистки Плиты из кварца или акрила: Эти материалы имеют непористую поверхность, что предотвращает накопление грязи и бактерий. Они легко очищаются с помощью мыла и воды.

Виниловый или ламинатный пол: Эти материалы устойчивы к пятнам и царапинам, что делает их идеальными для зон с высокой нагрузкой. Дизайн для удобной уборки Шкафы от пола до потолка: Такие конструкции уменьшают количество пылесборников, например верхние полки, и обеспечивают больше места для хранения.

Гладкие поверхности без выступов: Выбор мебели и фурнитуры без ручек или со встроенными механизмами открывания упрощает процесс уборки.

Встроенная мебель / Фото Unsplash Выбор бытовой техники для легкого ухода Бытовая техника с функцией самоочистки: издание "Добрые новости" пишет, что режим самоочистки есть в стиральных машинах. Это настоящее спасение для тех, кто не хочет тратить время на ручное мытье барабана.

Мебель с водоотталкивающими свойствами: Выбор мебели, обитой материалами, отталкивающими воду, помогает сохранять ее чистой и ухоженной. Планируя ремонт, стоит учитывать не только эстетические и функциональные аспекты, но и будущую уборку. Выбор соответствующих материалов, конструкций и техники может значительно облегчить процесс ухода за домом. Инвестируя в качественные и удобные в уходе решения, вы сэкономите время и усилия в будущем. Какие тренды в дизайне потеряют актуальность? Тренды – вещь изменчивая. И то, что в моде сейчас, может легко исчезли уже в 2026 году. К примеру, скоро неактуальными станут полностью белые кухни и чрезмерный минимализм.

В обмен на это популярность приобретают биофильный дизайн и максимализм. Современные тенденции также включают использование натуральных материалов, акцентных стен, ретро-элементов и интегрированных технологий.