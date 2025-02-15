Неначе опинився у минулому: вінтажна спальня юнака підкорила соціальні мережі

У світі, де мінімалізм і модернізм часто визначають тренди дизайну, вінтажна спальня 20-річного користувача Reddit стала справжньою сенсацією.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, за кілька днів публікація з зображеннями кімнати зібрала дивовижну кількість вподобань. Чим особлива ця спальня, розповідаємо далі.

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Як виглядає вінтажна спальня юнака

Унікальний простір належить 20-річному представнику покоління Z, який проживає в сільській місцевості Міннесоти й керує місцевим рестораном.

Його спальня стала справжнім втіленням вінтажного стилю, де темно-зелені стіни та антикварні меблі, знайдені на ринках економної та антикварної продукції, створюють атмосферу, що вражає і дає друге життя минулим епохами.

Користувачі Reddit були приголомшені такою естетикою спальні й тим, що подібний стиль обрав молодий чоловік із зовсім іншого покоління.

Як виглядає вінтажна спальня: дивіться фото

Вони не стримували себе у коментарях, жартуючи про перенесення iPhone до 1758 року та порівнюючи простір із літературними образами.

Однак знайшлися й ті, хто був не в захваті від дизайну хлопця, стверджуючи, що кімната позбавлена балансу і велика кількість темних кольорів гнітить.

Власник же помешкання зауважив, що практично нічого не знає про колір чи теорії дизайну, тож дослухається до коментарів, хоча йому й подобається, щоб спальня була маленькою та інтимною.