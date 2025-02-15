Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, за несколько дней публикация с изображениями комнаты собрала удивительное количество предпочтений. Чем особенна эта спальня, рассказываем далее.

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Как выглядит винтажная спальня юноши

Уникальное пространство принадлежит 20-летнему представителю поколения Z, который проживает в сельской местности Миннесоты и руководит местным рестораном.

Его спальня стала настоящим воплощением винтажного стиля, где темно-зеленые стены и антикварная мебель, найденная на рынках экономной и антикварной продукции, создают атмосферу, впечатляющую и дающую вторую жизнь прошлым эпохам.

Пользователи Reddit были ошеломлены такой эстетикой спальни и тем, что подобный стиль выбрал молодой человек из совсем другого поколения.

Как выглядит винтажная спальня: смотрите фото

Они не сдерживали себя в комментариях, шутя о переносе iPhone в 1758 год и сравнивая пространство с литературными образами.

Однако нашлись и те, кто был не в восторге от дизайна парня, утверждая, что комната лишена баланса и большое количество темных цветов угнетает.

Владелец же помещения заметил, что практически ничего не знает о цвете или теории дизайна, поэтому прислушивается к комментариям, хотя ему и нравится, чтобы спальня была маленькой и интимной.