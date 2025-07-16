Сучасне життя складно уявити без холодильника, особливо – у літні дні. Однак будь-яка техніка може вийти з ладу, і якщо мовиться про цього незамінного помічника, то відразу виникає логічне питання, де і як зберігати продукти, щоб вони не зіпсувалися.

Загалом, існує кілька способів зберігання продуктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MOYO.

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Як зберігати продукти, якщо холодильник не працює?

Холодильник – незамінна техніка у кожному домі, адже без неї складно уявити сучасне життя. Якщо прилад виходить з ладу, то його негайно ремонтують або купують новий. Втім, бувають ситуації, коли холодильник перестав працювати, а відремонтувати його вийде лише за кілька днів. Що тоді робити з усіма продуктами та як не дати їм зіпсуватися?

По-перше, слід врахувати, що зачинений холодильник може тримати температуру до 4 годин, а морозильна камера – до 48 годин. Звісно, все залежить від моделі, але якщо холодильник та морозилку не відкривати, то продукти ще деякий час залишатимуться свіжими.



Де зберігати продукти, якщо не працює холодильник / Фото Unsplash

Втім, якщо за цей час холодильник так і не запрацював, то доведеться щось робити з продуктами, аби вони не зіпсувалися. Загалом, фахівці дають наступні поради:

Скласти продукти у термосумку

Хоча така порада і не гарантує довгого зберігання, проте дозволить врятувати деякі продукти. Якщо до цього елементи термосумки зберігалися у морозильній камері, то вони дозволять довше зберігати продукти свіжими.

Погріб або підвал

Підвал завжди залишається найпрохолоднішим місцем у домі. Температура у ньому може сягати +8 – +12 градусів, тому в ньому можна сміливо зберігати деякі продукти.

Термічна обробка

Щоб продовжити термін придатності деяких продуктів, їх можна термічно обробити (зварити, посмажити, приготувати на пару). Це не тільки дозволить зберегти продукти, а й зробить процес приготування нових страв легшим.

Важливо також залишати всі продукти у темному та сухому місці, аби сонячні промені та вогкість не пришвидшували псування.