Загалом, існує кілька способів зберігання продуктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MOYO.

До теми Як зробити, щоб кухонна техніка довше служила та краще працювала

Як зберігати продукти, якщо холодильник не працює?

Холодильник – незамінна техніка у кожному домі, адже без неї складно уявити сучасне життя. Якщо прилад виходить з ладу, то його негайно ремонтують або купують новий. Втім, бувають ситуації, коли холодильник перестав працювати, а відремонтувати його вийде лише за кілька днів. Що тоді робити з усіма продуктами та як не дати їм зіпсуватися?

По-перше, слід врахувати, що зачинений холодильник може тримати температуру до 4 годин, а морозильна камера – до 48 годин. Звісно, все залежить від моделі, але якщо холодильник та морозилку не відкривати, то продукти ще деякий час залишатимуться свіжими.

Де зберігати продукти, якщо не працює холодильник
Де зберігати продукти, якщо не працює холодильник / Фото Unsplash

Втім, якщо за цей час холодильник так і не запрацював, то доведеться щось робити з продуктами, аби вони не зіпсувалися. Загалом, фахівці дають наступні поради:

  • Скласти продукти у термосумку

Хоча така порада і не гарантує довгого зберігання, проте дозволить врятувати деякі продукти. Якщо до цього елементи термосумки зберігалися у морозильній камері, то вони дозволять довше зберігати продукти свіжими.

  • Погріб або підвал

Підвал завжди залишається найпрохолоднішим місцем у домі. Температура у ньому може сягати +8 – +12 градусів, тому в ньому можна сміливо зберігати деякі продукти.

  • Термічна обробка

Щоб продовжити термін придатності деяких продуктів, їх можна термічно обробити (зварити, посмажити, приготувати на пару). Це не тільки дозволить зберегти продукти, а й зробить процес приготування нових страв легшим.

Важливо також залишати всі продукти у темному та сухому місці, аби сонячні промені та вогкість не пришвидшували псування.