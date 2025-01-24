Чи потрібно розморожувати холодильник з функцією No Frost

Нині складно знайти холодильник, який не має системи заморозки No Frost. Однак мало хто задумувався над тим, як правильно доглядати за такою технікою та чи треба її розморожувати.

Коротко кажучи, система No Frost передбачає відсутність льоду та наростання так званої "льодяної шуби", але такі холодильники однаково періодично слід розморожувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bosch.

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Що треба знати про функцію No Frost

Система No Frost може бути двох видів – Full No Frost і комбінована. У першому випадку випарник розташований за стінкою морозильної камери. Full No Frost працює одночасно і на холодильне, і на морозильне відділення. У таких холодильниках може бути мінімальне заледеніння, але розморожувати його вручну не потрібно.

Техніка з такою системою самостійно розморожує його за допомогою спеціальних тен. У таких випадках зайва вода через дренажні трубки стікає у спеціальну ємність під компресором. Там вода випаровується, й грубо кажучи – вручну розморожувати холодильник немає потреби.

У комбінованих системах функція No Frost є лише у морозильній камері. Однак і така техніка не потребує ручного розморожування, адже система також має вбудовані нагрівачі, які самостійно вмикаються, якщо з'являється заледеніння.



Коли розморожувати холодильник / Фото Freepik

Коли слід вручну розморожувати холодильник

По-перше, кожні 3 – 6 місяців у холодильнику слід робити повноцінне прибирання. Для цього слід вимкнути прилад з розетки, прибрати з полиць усю їжу та за допомогою засобів для миття слід очистити холодильник від усіх залишків їжі та бактерій.

До слова, це слід робити з гігієнічних міркувань, адже мікрочастинки осідають на стінках холодильників навіть у найохайніших господарів.

По-друге, вручну розморожувати холодильник слід у тому випадку, якщо планується переїзд і техніку слід забрати з собою.

Важливим моментом є той факт, що у холодильниках з системою No Frost не повинен утворюватися товстий шар льоду чи "снігова шубка". Якщо ви помітили у морозилці великий шар заледеніння, то негайно зверніться до фахівців. Це може свідчити про збій у роботі холодильника, і якщо вчасно звернутися до майстрів – ситуація можна виправити.