Коротко кажучи, система No Frost передбачає відсутність льоду та наростання так званої "льодяної шуби", але такі холодильники однаково періодично слід розморожувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bosch.

Що треба знати про функцію No Frost

Система No Frost може бути двох видів – Full No Frost і комбінована. У першому випадку випарник розташований за стінкою морозильної камери. Full No Frost працює одночасно і на холодильне, і на морозильне відділення. У таких холодильниках може бути мінімальне заледеніння, але розморожувати його вручну не потрібно.

Техніка з такою системою самостійно розморожує його за допомогою спеціальних тен. У таких випадках зайва вода через дренажні трубки стікає у спеціальну ємність під компресором. Там вода випаровується, й грубо кажучи – вручну розморожувати холодильник немає потреби.

У комбінованих системах функція No Frost є лише у морозильній камері. Однак і така техніка не потребує ручного розморожування, адже система також має вбудовані нагрівачі, які самостійно вмикаються, якщо з'являється заледеніння.



Коли слід вручну розморожувати холодильник

По-перше, кожні 3 – 6 місяців у холодильнику слід робити повноцінне прибирання. Для цього слід вимкнути прилад з розетки, прибрати з полиць усю їжу та за допомогою засобів для миття слід очистити холодильник від усіх залишків їжі та бактерій.

До слова, це слід робити з гігієнічних міркувань, адже мікрочастинки осідають на стінках холодильників навіть у найохайніших господарів.

По-друге, вручну розморожувати холодильник слід у тому випадку, якщо планується переїзд і техніку слід забрати з собою.

Важливим моментом є той факт, що у холодильниках з системою No Frost не повинен утворюватися товстий шар льоду чи "снігова шубка". Якщо ви помітили у морозилці великий шар заледеніння, то негайно зверніться до фахівців. Це може свідчити про збій у роботі холодильника, і якщо вчасно звернутися до майстрів – ситуація можна виправити.