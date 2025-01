Коротко говоря, система No Frost предусматривает отсутствие льда и нарастания так называемой "ледяной шубы", но такие холодильники все равно периодически следует размораживать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bosch.

Что нужно знать о функции No Frost

Система No Frost может быть двух видов – Full No Frost и комбинированная. В первом случае испаритель расположен за стенкой морозильной камеры. Full No Frost работает одновременно и на холодильное, и на морозильное отделение. В таких холодильниках может быть минимальное оледенение, но размораживать его вручную не нужно.

Техника с такой системой самостоятельно размораживает его с помощью специальных тенов. В таких случаях лишняя вода через дренажные трубки стекает в специальную емкость под компрессором. Там вода испаряется, и грубо говоря – вручную размораживать холодильник нет необходимости.

В комбинированных системах функция No Frost есть только в морозильной камере. Однако и такая техника не требует ручного размораживания, ведь система также имеет встроенные нагреватели, которые самостоятельно включаются, если появляется оледенение.



Когда размораживать холодильник / Фото Freepik

Когда следует вручную размораживать холодильник

Во-первых, каждые 3 – 6 месяцев в холодильнике следует делать полноценную уборку. Для этого следует выключить прибор из розетки, убрать с полок всю пищу и с помощью средств для мытья следует очистить холодильник от всех остатков пищи и бактерий.

К слову, это следует делать из гигиенических соображений, ведь микрочастицы оседают на стенках холодильников даже у самых опрятных хозяев.

Во-вторых, вручную размораживать холодильник следует в том случае, если планируется переезд и технику следует забрать с собой.

Важным моментом является тот факт, что в холодильниках с системой No Frost не должен образовываться толстый слой льда или "снежная шубка". Если вы заметили в морозилке большой слой оледенения, то немедленно обратитесь к специалистам. Это может свидетельствовать о сбое в работе холодильника, и если вовремя обратиться к мастерам – ситуация можно исправить.