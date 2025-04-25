Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, такой результат зависит не только от качественного монтажа, но и от правильно выбранного материала. Среди самых популярных вариантов сейчас – фиброцементный и виниловый сайдинг. Какой из них все же лучше выбрать, рассказываем далее.
Также интересно Металлическая кровля: основные недостатки, на которые стоит обратить внимание перед установкой
Фиброцементный сайдинг
Фиброцемент – это композитный материал на основе цемента, целлюлозных волокон (натуральных или искусственных) и дополнительных компонентов. Волокна укрепляют панели, защищая их от трещин и ломания во время транспортировки или монтажа.
Преимущества такого сайдинга включают:
Устойчивость к влаге, морозу, ультрафиолету и резким температурным перепадам.
Экологичность и долговечность.
Огнестойкость – не горит и не плавится.
В то же время он имеет и недостатки:
Тяжелый и сложный в монтаже.
Требует покраски и герметизации после установки.
Требует специального оборудования и навыков, что повышает стоимость работ.
Как выглядит фиброцемент: смотрите фото
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг изготавливается в основном из ПВХ – пластика с добавлением модификаторов, стабилизаторов и других примесей, обеспечивающих прочность и гибкость.
Это создает следующие преимущества:
Доступный по цене.
Простой в установке – подходит для самостоятельного монтажа.
Не требует покраски или обработки.
Большой выбор цветов и стилей.
Хорошо переносит влагу.
Хотя и не избавляет винил от недостатков. Он:
Менее экологичен.
Чувствителен к высоким температурам – может плавиться.
Легкий материал, который чаще нуждается в мелком ремонте.
Виниловый сайдинг: смотрите фото
Основные отличия и сходства между материалами
Монтаж.
Фиброцементный сайдинг тяжелее, сложнее в установке и требует специального инструмента. Виниловый – легкий и удобный, не требует дополнительной обработки.
Экологичность и огнестойкость.
Фиброцемент изготавливают без применения ископаемого топлива, поэтому он более экологичен. Он также лучше выдерживает огонь, что важно для домов в пожароопасных районах.
Универсальность и долговечность.
Фиброцементный сайдинг имеет преимущество в прочности и устойчивости к солнечному излучению. Виниловый выигрывает в устойчивости к влаге и простоте в уходе. Фиброцемент нужно красить раз в 10 – 15 лет, винил – только периодически мыть.
В то же время оба варианта создают эффективный барьер против дождя, снега, града и ветра. Однако для достижения наилучших результатов важно надлежащее установление – работу следует доверять опытным мастерам.
Что же выбрать
Выбор между фиброцементным и виниловым сайдингом зависит от ваших приоритетов:
Если для вас важна долговечность, экологичность и огнестойкость – стоит инвестировать в фиброцемент.
Если же вы ищете экономное решение с простым монтажом и широким выбором стилей – обратите внимание на винил.
Также учитывайте условия климата, бюджет, дизайн и готовность к уходу за фасадом. Оба материала способны обеспечить защиту и привлекательный вид дома на долгие годы, но имеют свои особенности.
К слову, внешняя отделка дома – это не только о сайдинге. Также следует учитывать, какие двери вы выбираете – стеклопластиковые или стальные.