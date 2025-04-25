Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, такой результат зависит не только от качественного монтажа, но и от правильно выбранного материала. Среди самых популярных вариантов сейчас – фиброцементный и виниловый сайдинг. Какой из них все же лучше выбрать, рассказываем далее.

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Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент – это композитный материал на основе цемента, целлюлозных волокон (натуральных или искусственных) и дополнительных компонентов. Волокна укрепляют панели, защищая их от трещин и ломания во время транспортировки или монтажа.

Преимущества такого сайдинга включают:

Устойчивость к влаге, морозу, ультрафиолету и резким температурным перепадам.

Экологичность и долговечность.

Огнестойкость – не горит и не плавится.

В то же время он имеет и недостатки:

Тяжелый и сложный в монтаже.

Требует покраски и герметизации после установки.

Требует специального оборудования и навыков, что повышает стоимость работ.

Как выглядит фиброцемент: смотрите фото

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг изготавливается в основном из ПВХ – пластика с добавлением модификаторов, стабилизаторов и других примесей, обеспечивающих прочность и гибкость.

Это создает следующие преимущества:

Доступный по цене.

Простой в установке – подходит для самостоятельного монтажа.

Не требует покраски или обработки.

Большой выбор цветов и стилей.

Хорошо переносит влагу.

Хотя и не избавляет винил от недостатков. Он:

Менее экологичен.

Чувствителен к высоким температурам – может плавиться.

Легкий материал, который чаще нуждается в мелком ремонте.

Виниловый сайдинг: смотрите фото

Основные отличия и сходства между материалами

Монтаж.

Фиброцементный сайдинг тяжелее, сложнее в установке и требует специального инструмента. Виниловый – легкий и удобный, не требует дополнительной обработки.

Экологичность и огнестойкость.

Фиброцемент изготавливают без применения ископаемого топлива, поэтому он более экологичен. Он также лучше выдерживает огонь, что важно для домов в пожароопасных районах.

Универсальность и долговечность.

Фиброцементный сайдинг имеет преимущество в прочности и устойчивости к солнечному излучению. Виниловый выигрывает в устойчивости к влаге и простоте в уходе. Фиброцемент нужно красить раз в 10 – 15 лет, винил – только периодически мыть.

В то же время оба варианта создают эффективный барьер против дождя, снега, града и ветра. Однако для достижения наилучших результатов важно надлежащее установление – работу следует доверять опытным мастерам.

Что же выбрать

Выбор между фиброцементным и виниловым сайдингом зависит от ваших приоритетов:

Если для вас важна долговечность, экологичность и огнестойкость – стоит инвестировать в фиброцемент.

Если же вы ищете экономное решение с простым монтажом и широким выбором стилей – обратите внимание на винил.

Также учитывайте условия климата, бюджет, дизайн и готовность к уходу за фасадом. Оба материала способны обеспечить защиту и привлекательный вид дома на долгие годы, но имеют свои особенности.

К слову, внешняя отделка дома – это не только о сайдинге. Также следует учитывать, какие двери вы выбираете – стеклопластиковые или стальные.