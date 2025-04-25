Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, такий результат залежить не лише від якісного монтажу, а й від правильно обраного матеріалу. Серед найпопулярніших варіантів зараз – фіброцементний та вініловий сайдинг. Який з них все ж краще обрати, розповідаємо далі.
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Фіброцементний сайдинг
Фіброцемент – це композитний матеріал на основі цементу, целюлозних волокон (натуральних або штучних) і додаткових компонентів. Волокна зміцнюють панелі, захищаючи їх від тріщин і ламання під час транспортування або монтажу.
Переваги такого сайдингу включають:
Стійкість до вологи, морозу, ультрафіолету й різких температурних перепадів.
Екологічність та довговічність.
Вогнестійкість – не горить і не плавиться.
Водночас він має і недоліки:
Важкий і складний у монтажі.
Потребує фарбування та герметизації після встановлення.
Вимагає спеціального обладнання та навичок, що підвищує вартість робіт.
Як виглядає фіброцемент: дивіться фото
Вініловий сайдинг
Вініловий сайдинг виготовляється здебільшого з ПВХ – пластику з додаванням модифікаторів, стабілізаторів та інших домішок, що забезпечують міцність і гнучкість.
Це створює наступні переваги:
Доступний за ціною.
Простий в установці – підходить для самостійного монтажу.
Не потребує фарбування чи обробки.
Великий вибір кольорів і стилів.
Добре переносить вологу.
Хоча й не позбавляє вініл від недоліків. Він:
Менш екологічний.
Чутливий до високих температур – може плавитися.
Легкий матеріал, який частіше потребує дрібного ремонту.
Вініловий сайдинг: дивіться фото
Основні відмінності та схожості між матеріалами
Монтаж.
Фіброцементний сайдинг важчий, складніший у встановленні й потребує спеціального інструменту. Вініловий – легкий і зручний, не потребує додаткової обробки.
Екологічність і вогнестійкість.
Фіброцемент виготовляють без застосування викопного палива, тому він екологічніший. Він також краще витримує вогонь, що важливо для будинків у пожежонебезпечних районах.
Універсальність і довговічність.
Фіброцементний сайдинг має перевагу в міцності та стійкості до сонячного випромінювання. Вініловий виграє в стійкості до вологи й простоті у догляді. Фіброцемент потрібно фарбувати раз на 10 – 15 років, вініл – лише періодично мити.
Водночас обидва варіанти створюють ефективний бар’єр проти дощу, снігу, граду та вітру. Однак для досягнення найкращих результатів важливе належне встановлення – роботу слід довіряти досвідченим майстрам.
Що ж обрати
Вибір між фіброцементним і вініловим сайдингом залежить від ваших пріоритетів:
Якщо для вас важлива довговічність, екологічність і вогнестійкість – варто інвестувати у фіброцемент.
Якщо ж ви шукаєте економне рішення з простим монтажем і широким вибором стилів – зверніть увагу на вініл.
Також зважайте на умови клімату, бюджет, дизайн і готовність до догляду за фасадом. Обидва матеріали здатні забезпечити захист і привабливий вигляд будинку на довгі роки, але мають свої особливості.
До слова, зовнішнє оздоблення будинку – це не лише про сайдинг. Також слід зважати, які двері ви обираєте – склопластикові чи сталеві.