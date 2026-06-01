Як обрізати помідори у червні, щоб подвоїти урожай: одна помилка може все зіпсувати

На початку літа помідори починають активно рости, тому саме час братися за обрізку. Правильне видалення зайвих пагонів допомагає рослині спрямувати більше сил на формування плодів, а також знижує ризик хвороб.

Перед тим як братися за секатор, важливо знати кілька основних правил. Про них пише Gardening Know How.

Як правильно обрізати помідори у червні?

Не всі помідори потребують обрізки. Більше того, неправильний зріз може суттєво зменшити майбутній урожай.

Є два основні типи томатів: детермінантні та індетермінантні.

Детермінантні томати – це кущові сорти, які припиняють ріст після досягнення певної висоти. Вони компактніші та зазвичай не потребують обрізки.

Індетермінантні сорти можуть виростати до 2 метрів і навіть вище. Вони постійно формують нові бічні пагони, які забирають поживні речовини. Саме такі томати рекомендують регулярно обрізати. Це дозволяє рослині спрямовувати більше ресурсів на формування великих і соковитих плодів. Крім того, обрізка прискорює дозрівання врожаю наприкінці сезону.

Переваги обрізки томатів

Збільшення врожайності – не єдина перевага. Томати швидко нарощують листя, через що кущі стають занадто густими. Видалення зайвих пагонів покращує циркуляцію повітря між гілками та допомагає запобігти поширеним захворюванням. Регулярна обрізка також полегшує виявлення шкідників. На менш загущених рослинах легше помітити попелицю, гусінь та інших небажаних комах.

Найкращий час для обрізки томатів зазвичай припадає на червень

Коли починати обрізати помідори

Найкраще починати обрізку тоді, коли рослини досягнуть приблизно 30 сантиметрів заввишки. Для багатьох городників цей момент настає саме на початку червня.

Після цього бічні пагони потрібно видаляти кожні один – два тижні протягом усього сезону. Робити це бажано, поки пагони не виросли довшими за 5 сантиметрів.

Молоді відростки краще видаляти одразу – вони легко відщипуються, і рослина майже не відчуває цього

Обрізку найкраще проводити вранці та лише в суху погоду. Якщо рослини вологі після дощу чи поливу, зростає ризик зараження хворобами. Якщо на томатах уже є ознаки захворювання, секатор потрібно дезінфікувати після кожної рослини, щоб не переносити інфекцію на здорові кущі.

Що робити з квітами на молодих рослинах

Навіть якщо томати ще не досягли висоти 30 сантиметрів, їм може знадобитися певна обрізка. Якщо на невеликих рослинах уже з'явилися квіти, їх рекомендують видалити. Хоча вони можуть перетворитися на плоди, раннє плодоношення забирає в молодого куща енергію, необхідну для подальшого росту. Краще дочекатися, поки рослина зміцніє та досягне висоти близько 30 сантиметрів.

Помилка, яка може зіпсувати врожай

Обрізка томатів – проста й корисна процедура. Вона дозволяє контролювати ріст рослин, перевіряти їхній стан і своєчасно виявляти шкідників. Але є одна серйозна помилка, яка може значно зменшити врожай.

Не можна обрізати верхівку головного стебла. Видаляти потрібно лише бічні пагони, які ростуть між головним стеблом і боковими гілками.

Якщо випадково зрізати верхівку основного стебла на початку сезону, кількість плодів суттєво скоротиться. Саме головне стебло є основою рослини, від нього відходять гілки, на яких формуються та дозрівають помідори.

Якщо верхівку все ж було випадково видалено, можна залишити один або два сильні бічні пагони. Згодом вони стануть новими головними стеблами. Хоча вони можуть бути слабшими за основне, рослина все одно здатна дати хороший урожай.

Найгірші сусіди томатів

Багато городників висаджують помідори поруч із рослинами, які можуть зменшити врожай. Експерти наголошують: для здорових томатів важливий не лише полив, а й правильне сусідство на грядці.

Помідори люблять тепло, вологу та багато сонця. Але деякі культури можуть заважати їм нормально рости.

Найгіршими сусідами для томатів вважаються:

Картопля – часто переносить фітофтороз, який швидко заражає помідори.

Перець – має спільні з томатами хвороби та виснажує ґрунт.

Баклажани – страждають від тих самих шкідників і захворювань.

Кукурудза – затінює томати та забирає багато вологи.

Цвітна капуста – конкурує з помідорами за поживні речовини.

Щоб отримати хороший урожай, варто враховувати сумісність культур і не висаджувати ці рослини поруч із томатами.