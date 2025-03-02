Пишне цвітіння гарантоване: який найкращий час для обрізання троянд

Весняна обрізка троянд – це обов'язковий і важливий етап, від якого залежить, наскільки пишним буде цвітіння. Правильне обрізання також сприятиме росту кущів та стимулюватиме появу нових бутонів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Коли обрізати троянди

Обрізання троянд є життєво важливим для здоров'я рослини. Це не лише про естетику, а про ріст кущів та появу нових бутонів. Садівники пояснюють, що обрізання троянд покращує циркуляцію повітря, необхідного для росту, дозволяє позбутися хвороб, а також формує кущ для росту.

Однак перед тим, як починати обрізання, варто врахувати тип троянд:

плетисті троянди обрізають наприкінці зими на початку весни й видаляють переважно бічні стебла;

кущові троянди варто обрізати ранньою весною. Садівники рекомендують більші стебла обрізати на 10 – 15 сантиметрів, а менші та слабі – на 5 – 10 сантиметрів.

Загалом, найкраще троянди обрізати у березні – квітні, але зважати потрібно на погодні умови та стан самих рослин. Якщо на кущах починають з'являтися пуп'янки листя, то у цей період обрізання сприятиме здоровому та рясному росту кущів.

Як правильно обрізати троянди / Фото Unsplash

Також троянди можна обрізати після того, як минуть останні заморозки. Якщо синоптики не прогнозують нічного падіння температур, то можна сміливо оновлювати кущі троянд.

Під час обрізки важливо не видалити забагато стебел. Якщо з цим процесом "загнути", то кущ переживатиме стрес і це завадить рясному цвітінню. За словами садівників, завжди варто обрізати не більше однієї третини куща.

Важливим моментом є і кут зрізання. Так, садівники наголошують, що інструмент потрібно тримати під кутом 45 градусів. Це сприятиме здоровому росту квітів.

Однак важливо не лише обрізати троянди, а й правильно доглядати за ними. Так, обов'язково дезінфікуйте інструменти, якими обрізали квіти. Це не дозволить поширити хвороби на здорові стебла. Крім того, не забувайте оброблювати кущі, якщо помічаєте у саду перших шкідників.