Поливайте рослини саме в цей час: порада, яка допоможе врятувати сад від спеки

Під час спеки страждають не лише люди, а й рослини. Через високі температури пересихають клумби, вазони та грядки. Садівники вже давно сперечаються щодо найкращого часу для поливу. Але експертка із садівництва Сью Померой вважає, що відповідь однозначна.

Померой радить поливати рослини лише в прохолодні ранкові години. Саме тоді вода встигає добре вбратися в ґрунт, а коріння отримує достатньо вологи. Про це пише Express.

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Коли і як правильно поливати рослини у спеку?

Воду слід лити під корінь, а не на листя. Експертка також закликає не поливати рослини під палючим сонцем, оскільки краплі води можуть обпекти листя.

Вечірній полив допустимий, однак небажаний, адже приваблює шкідників.

Рослини треба поливати вранці / Фото Pinterest

Під час спеки дуже важливо захистити ґрунт від пересихання, адже без цього він швидко розтріскується і втрачає вологу. Одним із найефективніших способів є створення навколо рослин шару дрібного гравію завтовшки приблизно 13 – 15 сантиметрів.

Перед цим із коріння потрібно акуратно прибрати землю або компост, а потім висадити рослину в гравій. Згодом коріння проросте крізь шар гравію в ґрунт.

Такий спосіб допомагає утримувати вологу, забезпечує хороший дренаж, захищає землю від перегріву та не дає їй швидко висихати під сонцем і гарячим вітром.

Також експертка радить регулярно оглядати рослини на наявність попелиці. У спеку ці шкідники дуже швидко розмножуються, особливо на молодих пагонах.

Якщо попелиця все ж з'явилася, уражені рослини можна обприскати водою з кількома краплями засобу для миття посуду. Робити це слід лише ввечері, щоб до ранку листя повністю висохло.

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