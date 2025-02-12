Чи можна садити іриси навесні: що кажуть садівники

Іриси – це витривалі багаторічні рослини, які не вимагають особливого догляду. Квіти зачаровують своєю колірною палітрою, яка варіюється від яскравих фіолетових і блакитних до м'яких білих і жовтих. Завдяки витонченому листю у формі меча та унікальному цвітінню, іриси можуть додати неймовірного візуального елементу до будь-якого саду.

Втім, у багатьох виникає питання, чи можна садити іриси навесні. Що про це кажуть професійні садівники – розповідає 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Коли краще садити іриси

Зазвичай, іриси висаджують восени. Однак, деякі цибулини успішно приймаються і можуть розквітнути, навіть якщо посадити їх навесні. Садівники кажуть, що якщо купувати іриси навесні, то можна сміливо висаджувати їх у своєму саду.

Однак, мовиться не про цибулини, а про квіти з коренем. Такі квіти зможуть прижитися у ґрунті, якщо їх пересадити. З посадкою цибулин краще дочекатися осені.

Також під час весняної посадки слід враховувати й сорт ірисів. За словами садівників, навесні можна висаджувати:

півники німецькі (Iris germanica),

півники сибірські (Iris sibirica),

ірис мечоподібний (Iris ensata),

ірис карликовий (Iris danfordiae),

півники сітчасті (​​Iris reticulata).



Коли краще садити іриси / Фото Unsplash

Садівники додають, що іриси слід садити у добре дренований ґрунт та у місці, де багато сонячного світла. Так, спочатку слід розпушити ґрунт за допомогою садових вил або фрези. Після потрібно викопати окремі ямки глибиною близько 10 сантиметрів. У ямці треба розшарувати кореневище іриса та посадити квітку. Після посадки квіти потрібно поливати раз на кілька днів.

Загалом, іриси не вимогливі квіти. Їм достатньо: