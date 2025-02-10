Як оформити вишукану клумбу – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Дизайнерська клумба своїми руками

Правильна комбінація квітів дозволить створити естетичний простір. Фахівці радять поєднувати різні квіти за схемами, які давно напрацьовані ландшафтними дизайнерами.

Так, найкраще оформлювати ділянку ранньою весною, коли земля достатньо прогріється і буде легко піддаватися обробці. Якщо ви не знаєте, яку клумбу створити, то можна переглянути фото у мережі й надихнутися. Можливо, навіть захочеться повторити якусь клумбу у своєму саду. Відтак, візуалізація є важливим етапом при формуванні клумби, адже слід подумати про висоту квітів, колір, текстуру та як вони поєднуватимуться в одній клумбі.

Ландшафтні дизайнери радять садити найвищі квіти позаду, найнижчі – у першому ряду, а всі інші – між ними. Це дозволить створити "багатошаровість" клумби. Загалом, виділяють кілька схем для створення клумб.



Схеми для створення естетичної клумби / Інфографіка The Spruce

Так, найпоширенішим варіантом є клумба з одним видом квітів. Однак, якщо ви хочете додати акцентів, то можна у центрі додати інший вид квітів.

Якщо ж хочеться зробити більш вишукану клумбу, то варто дотримуватися конкретних схем, щоб у результаті отримати естетичний сад.