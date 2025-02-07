Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вони не лише створюють дивовижний акцент у ландшафті, а й приваблюють птахів та комах, підтримуючи місцеву екосистему. Які дерева для своєї ділянки розглянути, розповідаємо далі.

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Кизил рожевий

Найкраще росте на сонячних узліссях, а його великі рожеві квіти створюють дивовижний вигляд.

Яблуня декоративна

Коли дерево цвіте, його гілки буквально вкриті суцільним рожевим покривалом квітів. Деякі сорти також мають приємний аромат.

Квітучий мигдаль

Ранньою весною ця рослина прикрашена пухнастими рожевими суцвіттями, які радують око. Водночас влітку, якщо дозволити мигдалю рости кущем, він створюватиме ще й чудову огорожу.

Декоративна вишня

Завдяки своїм розкішним квітам це дерево стало символом весни у багатьох країнах світу. Вишні мають безліч видів, тож варто уважно вивчати, які умови потрібні кожному з них.

Мигдальне дерево: дивіться фото

Магнолія

Вона також має чимало видів. Найпопулярнішими для весняних садів є дерева з великими чашоподібними квітами, які мають ніжний рожевий відтінок, або зоряні магнолії, що є більш компактними та мають дрібніше, але насиченіше цвітіння.

Лагерстремія індійська

Родом з Азії, цей надзвичайно популярний кущ зовсім не боїться спеки та вологості й цвіте всю весну та літо різними відтінками червоного, рожевого та лавандового.

Камелія

Камелії можуть похвалитися вічнозеленим листям і великими пишними квітами різноманітних рожевих кольорів, що можуть квітнути місяцями.