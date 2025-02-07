Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, они не только создают удивительный акцент в ландшафте, но и привлекают птиц и насекомых, поддерживая местную экосистему. Какие деревья для своего участка рассмотреть, рассказываем далее.

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Кизил розовый

Лучше всего растет на солнечных опушках, а его большие розовые цветы создают удивительный вид.

Яблоня декоративная

Когда дерево цветет, его ветви буквально покрыты сплошным розовым покрывалом цветов. Некоторые сорта также обладают приятным ароматом.

Цветущий миндаль

Ранней весной это растение украшено пушистыми розовыми соцветиями, которые радуют глаз. В то же время летом, если позволить миндалю расти кустом, он будет создавать еще и прекрасную изгородь.

Декоративная вишня

Благодаря своим роскошным цветам это дерево стало символом весны во многих странах мира. Вишни имеют множество видов, поэтому стоит внимательно изучать, какие условия нужны каждому из них.

Миндальное дерево: смотрите фото

Магнолия

Она также имеет немало видов. Самыми популярными для весенних садов являются деревья с большими чашевидными цветами, которые имеют нежный розовый оттенок, или звездные магнолии, что являются более компактными и имеют более мелкое, но насыщенное цветение.

Лагерстремия индийская

Родом из Азии, этот чрезвычайно популярный куст совсем не боится жары и влажности и цветет всю весну и лето различными оттенками красного, розового и лавандового.

Камелия

Камелии могут похвастаться вечнозелеными листьями и большими пышными цветами разнообразных розовых цветов, что могут цвести месяцами.