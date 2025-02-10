Как оформить изысканную клумбу – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Дизайнерская клумба своими руками

Правильная комбинация цветов позволит создать эстетическое пространство. Специалисты советуют сочетать различные цветы по схемам, которые давно наработаны ландшафтными дизайнерами.

Так, лучше всего оформлять участок ранней весной, когда земля достаточно прогреется и будет легко поддаваться обработке. Если вы не знаете, какую клумбу создать, то можно посмотреть фото в сети и вдохновиться. Возможно, даже захочется повторить какую-то клумбу в своем саду. Поэтому, визуализация является важным этапом при формировании клумбы, ведь следует подумать о высоте цветов, цвет, текстуру и как они будут сочетаться в одной клумбе.

Ландшафтные дизайнеры советуют сажать самые высокие цветы позади, самые низкие – в первом ряду, а все остальные – между ними. Это позволит создать "многослойность" клумбы. В общем, выделяют несколько схем для создания клумб.



Схемы для создания эстетической клумбы / Инфографика The Spruce

Так, самым распространенным вариантом является клумба с одним видом цветов. Однако, если вы хотите добавить акцентов, то можно в центре добавить другой вид цветов.

Если же хочется сделать более изысканную клумбу, то стоит придерживаться конкретных схем, чтобы в результате получить эстетический сад.