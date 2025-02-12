Впрочем, у многих возникает вопрос, можно ли сажать ирисы весной. Что об этом говорят профессиональные садоводы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Смотрите также Ландшафтный дизайн своими руками: как сделать эстетическую клумбу

Когда лучше сажать ирисы

Обычно, ирисы высаживают осенью. Однако, некоторые луковицы успешно принимаются и могут расцвести, даже если посадить их весной. Садоводы говорят, что если покупать ирисы весной, то можно смело высаживать их в своем саду.

Однако, говорится не о луковицах, а о цветах с корнем. Такие цветы смогут прижиться в почве, если их пересадить. С посадкой луковиц лучше дождаться осени.

Также во время весенней посадки следует учитывать и сорт ирисов. По словам садоводов, весной можно высаживать весной:

ирисы немецкие (Iris germanica),

ирисы сибирские (Iris sibirica),

ирис мечевидный (Iris ensata),

ирис карликовый (Iris danfordiae),

ирисы сетчатые (Iris reticulata).



Когда лучше сажать ирисы / Фото Unsplash

Садоводы добавляют, что ирисы следует сажать в хорошо дренированную почву и в месте, где много солнечного света. Так, сначала следует разрыхлить почву с помощью садовых вил или фрезы. После нужно выкопать отдельные ямки глубиной около 10 сантиметров. В ямке надо расслоить корневище ириса и посадить цветок. После посадки цветы нужно поливать раз в несколько дней.

В общем, ирисы не требовательные цветы. Им достаточно: