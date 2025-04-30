Коли пора міняти чайник: головні ознаки, що техніка вже не служить належним чином

Чайник – одна з найуживаніших кухонних речей, і з часом навіть найякісніша модель може почати працювати не так, як слід.

Щоб уникнути ризиків для здоров’я та забезпечити комфортне використання, важливо знати, коли варто задуматися про заміну чайника. Головні ознаки того, що варто придивитися до нової техніки, розповідає 24 Канал.

До теми 8 ознак того, що слід замінити холодильник

Наявність іржі або корозії

Якщо всередині металевого чайника з’являється іржа, це пряма ознака того, що пристрій більше не є безпечним для щоденного використання. Іржаві частинки можуть потрапляти у воду, що шкодить організму.

Вапняний наліт, який не відмивається

Жорстка вода сприяє утворенню накипу. Якщо шар вапна не видаляється навіть після очищення – це означає, що ефективність нагрівання знижується, а вода може мати неприємний смак. У такому випадку краще придбати новий чайник.

До речі, є кілька перевірених народних засобів, які допоможуть відмити чайник від накипу.

Пошкодження нагрівального елементу

У електричних моделей ознакою зношення є порушення роботи нагрівального елементу – чайник вмикається через раз, повільно гріє або взагалі не закипає. Це не тільки незручно, а й небезпечно.

Тріщини або протікання

Навіть маленька тріщина на корпусі чайника – сигнал до заміни. Вода, що протікає, може потрапити на електричні частини або спричинити коротке замикання. Особливо це стосується пластикових або скляних моделей.

Електричні та звичайні чайники однаково можуть потребувати заміни / Фото Freepik

Неприємний запах або смак води

Якщо після кип’ятіння вода має хімічний присмак або запах пластику – це привід насторожитися. Такий ефект може свідчити про старіння матеріалів або використання неякісного пластику, що з часом виділяє шкідливі речовини.

Зміна кольору внутрішньої поверхні

Якщо чайник зсередини змінив колір або покрився плямами, це може бути наслідком зносу покриття або хімічної реакції з водою. У металевих моделей це небезпечно через можливе потрапляння металевих частинок у воду.

Шумна або нестабільна робота

Чайник почав видавати незвичні звуки, гуде або бринчить при нагріванні? Це ознака технічних несправностей. Ще одна поширена проблема – вимкнення до моменту закипання.

Застаріла модель або зміна потреб

Якщо ви користуєтесь чайником понад 5 – 7 років, навіть без явних поломок, варто задуматися про оновлення. Сучасні моделі більш енергоефективні, зручніші у використанні та мають додаткові функції: контроль температури, фільтри для води, терморегуляцію тощо.