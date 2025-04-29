7 ознак, що час змінити пральну машину

Пральна машина – один із найнеобхідніших побутових приладів у домі. Але як і будь-яка техніка, вона має свій ресурс. З часом навіть найнадійніші моделі починають працювати гірше.

Ігноруючи дрібні поломки та проблеми – ви ризикуєте зіпсувати одяг або отримати серйозніші негаразди. Кілька ознак, що пральну машину час замінити, розповідає 24 Канал.

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Часті поломки

Якщо ви викликаєте майстра частіше, ніж раз на кілька років, це тривожний знак. Постійні ремонти коштують дорого, і рано чи пізно їх сума перевищує вартість нової машини.

Сильний шум і вібрації

Машина почала гриміти або сильно тремтіти під час прання? Це може свідчити про зношені амортизатори, проблеми з барабаном або підшипниками. Іноді це можна полагодити, але у старих моделей ремонт часто недоцільний.

Протікання води

Навіть незначне протікання – привід насторожитись. Це може означати тріщину в баку, проблеми з ущільнювачами чи з’єднаннями. Якщо вода постійно з’являється під машинкою – техніку варто замінити.

Несправна пралка може становити небезпеку / Фото Freepik

Барабан обертається нестабільно

Барабан не крутиться або робить це ривками? Це може свідчити про несправність двигуна або електроніки. Подібні проблеми часто виявляються дорогими в ремонті, особливо у старих моделей.

Одяг не відпирається або лишається вологим

Якщо речі після прання залишаються брудними або надто вологими – можливо, машина вже не справляється зі своїм головним завданням. Причина може бути в електроніці, моторі або несправному віджимі.

Поява іржі

Іржа на корпусі чи всередині барабана – це не лише естетична проблема. З часом вона може перейти на одяг або навіть призвести до протікання. Якщо іржа з’явилася у важкодоступних місцях, краще не зволікати зі зміною машини.

Машина стара і неекономна

Якщо вашій машині понад 10 років, навіть без поломок варто замислитися про заміну. Сучасні моделі споживають менше води та електроенергії, мають ефективніші програми прання та краще захищають тканини.

До слова, щоб пральна машина служила більш справно та довго, важливо правильно її встановлювати.