Яка найпоширеніша помилка під час встановлення пральної машини у шафі – повідомляє 24 Канал з посиланням на @manuilovadesign.

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Помилки під час встановлення пралки у шафі

Під час встановлення пральної машини у шафу важливо правильно розрахувати розміри меблів. Так, існує хибна думка, що 60 сантиметрів достатньо для пралки. Проте це не так.

Так, стандартна пральна машинка дійсно 60 сантиметрів, однак потрібно пам'ятати про зазори. Ззаду потрібно залишити мінімум 5 сантиметрів для підключення до водопостачання та каналізації. З кожного боку також варто залишити щонайменше 2 сантиметри для вентиляції.

У підсумку, потрібно залишати близько 70 сантиметрів, а для розсувних дверей шафи – мінімум 80 сантиметрів.

Як встановити пралку у шафу: дивіться відео

Раніше фахівці поділилися порадами, що робити, якщо двері пралки заклинило після завершення циклу. Так, двері можуть автоматично розблокуватися, якщо вимкнути техніку від електромережі.