Як зрозуміти, що прийшов час підгортати картоплю: садівник назвав 5 ознак

Підгортання – це простий процес, який допомагає отримати більший урожай картоплі. Трохи додаткового ґрунту – і ви можете майже подвоїти врожай.

Досвідчений садівник Джерад Брайант назвав 5 ознак того, що час підгортати картоплю. Про це пише Epic Gardening.

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Що таке підгортання картоплі і коли його проводити?

Підгортання – це коли молоді зелені пагони засипають землею або мульчею. Це стимулює ріст бокових пагонів і збільшує кількість бульб. Саме тому фермери вирощують картоплю в борознах і регулярно підсипають землю, коли стебла ростуть. Це можна робити і в домашніх умовах – достатньо землі, компосту, соломи або листя.

Коли починати підгортання:

Потепління погоди

Коли приходить весна і ґрунт прогрівається, картопля активно росте. Як тільки з'являються пагони – час починати підгортання. Робити це раніше не варто, щоб не ускладнювати ріст стебел.

Пагони довгі й тонкі

Якщо стебла витягнуті й слабкі, їх потрібно засипати землею. Це допоможе сформувати додаткові корені і майбутні бульби. У горщиках можна поступово досипати ґрунт або збільшувати висоту контейнера.

Ґрунт "піднімається"

Якщо земля навколо кущів тріскається або ніби випирає вгору – це означає, що бульби активно ростуть. У цей момент потрібно додати ґрунт і закрити оголені ділянки.

Видно бульби

Якщо картопля починає визирати з ґрунту, її треба негайно засипати. На світлі вона зеленіє і стає токсичною, тому її обов'язково потрібно прикривати землею або мульчею.

З'являються квіти

Це означає, що картопля вже почала формувати бульби. Якщо ви вже кілька разів підгортали – можна зробити це ще раз востаннє. Але якщо ви раніше не підгортали і стебла вже сильно виросли, краще більше їх не засипати, щоб не нашкодити рослині.

Підгортання картоплі сприяє збільшенню врожаю / Фото Pinterest

Раніше ми писали про те, чим обприскувати помідори під час цвітіння, щоб збільшити врожай. Один із популярних засобів – суміш молока та йоду. Йод допомагає боротися з бактеріями, а молоко захищає рослину від грибка і забезпечує її мікроелементами.