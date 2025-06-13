Знищує цвітіння: найкращий спосіб врятувати петунії від кореневої гнилі
- Коренева гниль у петуній може бути викликана підвищеною вологістю ґрунту, прохолодною температурою та високим pH.
- Запобігання та лікування включає видалення уражених рослин, пересадку у свіжий ґрунт, обробку фунгіцидами та контроль вологості ґрунту.
Петунії – яскраві та популярні квіти, які чудово ростуть за правильного догляду. Проте в’янення цих рослин може сигналізувати про серйозні проблеми з корінням, зокрема, про кореневу гниль.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це захворювання швидко поширюється, може знищити петунії й навіть загрожувати іншим рослинам, тож важливо вчасно його виявити та усунути. Як це зробити, розповідаємо далі.
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Що спричиняє кореневу гниль у петуній
Основними причинами розвитку кореневої гнилі є:
- підвищена вологість ґрунту;
- прохолодна температура ґрунту;
- pH ґрунту вище 6,5.
При ураженні коріння втрачає здоровий білий або світлий колір і стає кашоподібним або темніє. Також зникають кореневі волоски – маленькі ниткоподібні відростки, які допомагають рослині вбирати воду та поживні речовини.
Зовнішніми ж симптомами буде пожовкле, зів’яле листя, затримка росту рослини.
Для впевненості варто оглянути коріння та стебла під землею: вони можуть мати довгі чорні тріщини, темні плями та неприємний гнильний запах. У міру прогресування хвороби чорніти починають і надземні частини петунії.
Як запобігти та лікувати кореневу гниль
Петунії найкраще почуваються на сонячному місці з вологим, але добре дренованим ґрунтом. Надмірний полив – найпоширеніша помилка садівників, що створює сприятливі умови для грибкових патогенів, які викликають кореневу гниль.
Основні рекомендації для запобігання та лікування цієї проблеми включають такі кроки:
- Перевірка та видалення уражених рослин. Якщо коренева гниль поширилася сильно – більша частина листя засохла, а коріння згнило, краще утилізувати рослину, щоб не заражати інші.
- Обрізка пошкоджених частин. При незначних ушкодженнях варто видалити гниле коріння та зів’яле листя.
- Пересадка у свіжий ґрунт. Оберіть горщик з хорошим дренажем і використовуйте нову якісну ґрунтову суміш, яка містить органічні компоненти (наприклад, торф).
- Обробка фунгіцидами. Хоча препарати складно знайти та вони коштують недешево, застосування фунгіцидів допоможе захистити здорові рослини від зараження.
- Контроль вологості ґрунту. Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. Поливати петунії рекомендують приблизно раз на тиждень.
- Підживлення. Регулярне підживлення збалансованим добривом приблизно раз на місяць підтримує здоров’я рослин.
- Дренаж. Використовуйте горщики з отворами для стоку зайвої води. Не застосовуйте каміння на дні горщика або грядки – воно може заважати циркуляції повітря та води.
- Дезінфекція інструментів. Обов’язково обробляйте секатори, горщики та інший садовий інвентар 10% розчином спирту або мийного засобу, щоб не поширювати інфекцію.
До речі, аби петунії не хворіли та цвіли до перших заморозків, їх слід також правильно обрізати.