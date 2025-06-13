Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це захворювання швидко поширюється, може знищити петунії й навіть загрожувати іншим рослинам, тож важливо вчасно його виявити та усунути. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Що спричиняє кореневу гниль у петуній

Основними причинами розвитку кореневої гнилі є:

підвищена вологість ґрунту;

прохолодна температура ґрунту;

pH ґрунту вище 6,5.

При ураженні коріння втрачає здоровий білий або світлий колір і стає кашоподібним або темніє. Також зникають кореневі волоски – маленькі ниткоподібні відростки, які допомагають рослині вбирати воду та поживні речовини.

Зовнішніми ж симптомами буде пожовкле, зів’яле листя, затримка росту рослини.

Для впевненості варто оглянути коріння та стебла під землею: вони можуть мати довгі чорні тріщини, темні плями та неприємний гнильний запах. У міру прогресування хвороби чорніти починають і надземні частини петунії.

Петунії часто страждають від проблем із корінням / Фото Pexels

Як запобігти та лікувати кореневу гниль

Петунії найкраще почуваються на сонячному місці з вологим, але добре дренованим ґрунтом. Надмірний полив – найпоширеніша помилка садівників, що створює сприятливі умови для грибкових патогенів, які викликають кореневу гниль.

Основні рекомендації для запобігання та лікування цієї проблеми включають такі кроки:

Перевірка та видалення уражених рослин. Якщо коренева гниль поширилася сильно – більша частина листя засохла, а коріння згнило, краще утилізувати рослину, щоб не заражати інші.

Обрізка пошкоджених частин. При незначних ушкодженнях варто видалити гниле коріння та зів’яле листя.

Пересадка у свіжий ґрунт. Оберіть горщик з хорошим дренажем і використовуйте нову якісну ґрунтову суміш, яка містить органічні компоненти (наприклад, торф).

Обробка фунгіцидами. Хоча препарати складно знайти та вони коштують недешево, застосування фунгіцидів допоможе захистити здорові рослини від зараження.

Контроль вологості ґрунту. Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. Поливати петунії рекомендують приблизно раз на тиждень.

Підживлення. Регулярне підживлення збалансованим добривом приблизно раз на місяць підтримує здоров’я рослин.

Дренаж. Використовуйте горщики з отворами для стоку зайвої води. Не застосовуйте каміння на дні горщика або грядки – воно може заважати циркуляції повітря та води.

Дезінфекція інструментів. Обов’язково обробляйте секатори, горщики та інший садовий інвентар 10% розчином спирту або мийного засобу, щоб не поширювати інфекцію.

До речі, аби петунії не хворіли та цвіли до перших заморозків, їх слід також правильно обрізати.