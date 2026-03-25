Вітальня Кемерон Діаз втілює головний тренд у дизайні інтер'єру 2026 року

Якщо раніше стильні інтер'єри визначалися прямими кутами, то цього року власники будинків обирають більш органічні та гостинні форми. Один із найяскравіших прикладів – колишній будинок Кемерон Діаз у Монтеcіто.

Вітальня Кемерон Діаз доводить, що головний тренд інтер'єру 2026 року – це м'які, закруглені форми. Круглий диван, обтічні крісла та сферичні кашпо перетворюють вітальню акторки на справжній органічний шедевр сучасного дизайну. Про це пише Homes and gardens.

Дивіться також Штори більше не вішають на вікна: цікавий тренд, який захоплює Європу у 2026 році

Чому закруглені форми – головний тренд 2026 року?

Вітальня Діаз поєднує чисті лінії та м'які криві. Тут – продумана зона для спілкування з чотирма округлими кріслами та одним округлим диваном. Центральною деталлю кімнати стає ротанговий світильник з хвилястою формою, а круглі кашпо біля дивана та на тумбі додають нотки зелені.

Закруглені меблі роблять кімнату більш гостинною.

Гострі кути та строгі силуети поступаються м'яким, органічним формам. Закруглені дивани, крісла та круглі столи допомагають зробити інтер'єр більш спокійним і комфортним,

– пояснює Джош Браніган, експерт з інтер'єрів.

Вітальня Камерон Діаз: дивіться фото

Як пише The Spruce, мода на закруглені форми з'явилася кілька років тому і зараз стає все популярнішою.

М’які вигини створюють відчуття комфорту та гармонії. Науково доведено: органічні форми розслабляють і заспокоюють.

Як додати вигини у свій дім:

Круглий або овальний журнальний столик – пом'якшує прямі лінії та покращує рух у кімнаті.

Закруглений диван або модульний "хмароподібний" диван – додає м'яких текстур і балансує кімнату.

Вигнуте або хвилясте дзеркало – простий спосіб внести динаміку в ванну чи гостьову.

Дрібний декор – подушки, світильники, рамки, вази чи скульптури із закругленими формами створюють м'який, ігровий ефект.

Закруглена фурнітура – ручки, дзеркала та декоративні елементи легко вписуються у будь-який простір.

Головне – баланс Занадто багато прямих ліній робить кімнату жорсткою. Круглі форми розбивають монотонність і роблять інтер'єр живим, динамічним та затишним.

Чим вражає спальня Вікторії Бекхем?