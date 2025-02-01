Чому у хрущовках дуже маленькі кухні: відповідь вас здивує

У радянські часи хрущовки для багатьох людей стали першим власним житлом. Вони не мали розкішних умов для проживання, а навпаки – мінімалістичними й по-радянськи прагматичними. Найменшою кімнатою була кухня, яка мала усього 5 – 6 квадратних метрів.

Такі маленькі кімнати робили лише з однією метою. Про це далі повідомляє 24 Канал.

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Чому кухні у хрущовках такі маленькі

Сімейна вечеря на кухні у хрущовці була справжнім викликом, адже поміститися у кімнаті площею всього 5 – 6 квадратних метрів не так просто. Приготування їжі та й кожен рух у настільки маленькому просторі – це справжнє мистецтво.

Чому ж кухні, та й загалом хрущовки, були настільки малими? Відповідь на це лише одна – історія. Річ у тім, що у 1920-х роках країна оговтувалася від громадянської війни, у 1930-х роках будівництво багатоквартирних будинків не було настільки поширеним явищем, згодом почалася Друга світова війна, довгий післявоєнний період і лише у 1960-х роках масово почали зводити багатоквартирні будинки.

Тоді й почали з'являтися ті самі хрущовки. Тоді радянська влада мала лише одну мету – дати дах над головою якомога більшій кількості своїх громадян. У перших радянських будинках навіть могло не бути кухні, бо громадяни мали "працювати на благо держави".



Кухня у хрущовці / Фото Unsplash

Після Другої світової війни виснажений СРСР не міг дозволити будівництво сталінок, як раніше. Витратити на будівництво скоротили на максимум. Ліфти, підвали, сміттєпроводи – все прибрали. Натомість спроєктували маленькі квартири, які закривали мінімальні потреби.

У таких умовах архітектори могли дозволити собі спроєктувати кухні максимум 6 квадратних метрів, з висотою стелі 2,5 метра та шириною кімнати 2,2 метра. Поруч була маленька кладова, у якій можна було зберігати якісь речі чи продукти.

Звісно, такі кухні обмежували родину, тому згодом їх почали об'єднувати з вітальнями, щоб мати більше простору. До сьогодні хрущовки отримують нове життя. Сучасний ремонт та технології можуть оживити будь-який простір та зробити його комфортним для життя.