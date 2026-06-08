Кухня Кемерон Діас схожа на коштовну скарбничку завдяки кольору шаф

Кухонні шафи Кемерон Діас стали справжньою дизайнерською сенсацією. Вони вказують на те, якими будуть нові "нейтральні" кольори у 2026 році.

Акторка відмовилася від класичної білої кухні й обрала насичений смарагдовий відтінок, який водночас розкішний, затишний і сучасний на вигляд. Про це пише Homes and gardens.

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Чому колір кухонних шаф Діас – тренд 2026 року?

Інтер'єр для будинку Кемерон у районі Вест-Віллідж створила відома дизайнерка Келлі Вірстлер. Її ідея полягала у тому, аби зробити кухню схожою на коштовну скриньку з глибокими дорогоцінними кольорами.

Тому кухонні шафи вона вкрила спеціальним глянцевим лаком смарагдово-зеленого кольору. Завдяки блискучій поверхні вони відбивають світло. Задяки цьому навіть невелика кухня не видається темною чи тісною. Навпаки – простір здається глибшим і дорожчим.

Дизайнери пояснюють, що люди вже трохи втомилися від повністю білих кухонь і популярного шавлієвого зеленого, який став надто "безпечним" вибором. Тепер у тренді більш насичені й сміливі кольори – зокрема відтінки смарагду та дорогоцінного каміння.

Щоб повторити стиль Кемерон Діаз, фахівці радять поєднувати темно-зелений із золотими або латунними ручками та деталями. Так кухня матиме більш "теплий" і елегантний вигляд.

Також гарно працюють дерев'яні текстури під глянцевим покриттям – вони додають простору глибини та затишку.

Тим, хто не готовий повністю перефарбовувати кухню, дизайнери радять додати зелені акценти: керамічний посуд, вази, келихи чи текстиль. Це допоможе освіжити інтер'єр, не затіваючи великий ремонт.

Експерти вважають, що смарагдові кухні мають усі шанси стати новою класикою: вони ефектні на вигляд і при цьому не втрачають актуальності з часом.

Кухонні шафи у Камерон Діас: дивіться фото

Раніше ми писали про те, що Памела Андерсон змогла освіжити чорно-білу кухню завдяки простому прийому. Вона поєднала сучасні деталі з вінтажними речами.

На кухні Андерсон білі шафи та чорні стільниці доповнюють ретро-техніка, золотиста фурнітура й домашній декор. Саме такі дрібниці роблять інтер'єр теплішим і затишнішим. Дизайнери радять брати нейтральні кольори за основу, а характер додавати через дерево, текстури, мармур або вінтажні аксесуари.