Цей прийом – комбінація сучасних і вінтажних деталей, пише Homes and gardens.

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Як Памела Андерсон зробила чорно-білу кухню більш ефектною?

У кухні акторки білі шафи та чорні стільниці доповнюють ретро-прилади, золотиста фурнітура та прості домашні акценти, наприклад баночки з дерев'яними ложками.

Саме ці дрібниці роблять простір більш "живим" і теплим. Дизайнери називають такий стиль "перехідним" – коли класичні елементи поєднують із сучасними.

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Наприклад, традиційні фасади можуть комбінуватися з мінімалістичною технікою або сучасними матеріалами.

Завдяки цьому кухня актуальна на вигляд, але не надто стерильна.

Експерти радять використовувати нейтральні кольори як основу, а характер додавати через текстури, декор і різні матеріали.

Дерево, матові поверхні, мармур або вінтажні аксесуари допомагають зробити навіть просту чорно-білу кухню більш цікавою та затишною.

Кухня Памели Андерсон: дивіться відео

До слова, на кухні іншої зірки – Енн Гетевей – помітили один із сучасних кухонних трендів. Акторка використовує світло-зелені відтінки замість темно-синіх.

Дизайнери кажуть, що кольори морської піни, м'яти та фісташки роблять простір спокійнішим і затишнішим. Світло-зелений добре поєднується з деревом, керамікою та натуральними матеріалами, а ще не перевантажує інтер'єр. Експерти вважають, що такі відтінки поступово замінюють класичні бежеві та сірі кольори, бо додають дому свіжості й відчуття гармонії.