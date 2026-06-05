Этот прием – комбинация современных и винтажных деталей, пишет Homes and gardens.

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Как Памела Андерсон сделала черно-белую кухню более эффектной?

В кухне актрисы белые шкафы и черные столешницы дополняют ретро-приборы, золотистая фурнитура и простые домашние акценты, например баночки с деревянными ложками.

Именно эти мелочи делают пространство более "живым" и теплым. Дизайнеры называют такой стиль "переходным" – когда классические элементы сочетают с современными.

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Например, традиционные фасады могут комбинироваться с минималистичной техникой или современными материалами.

Благодаря этому кухня актуальная на вид, но не слишком стерильная.

Эксперты советуют использовать нейтральные цвета как основу, а характер добавлять через текстуры, декор и различные материалы.

Дерево, матовые поверхности, мрамор или винтажные аксессуары помогают сделать даже простую черно-белую кухню более интересной и уютной.

Кухня Памелы Андерсон: смотрите видео

К слову, на кухне другой звезды – Энн Хэтэуэй – заметили один из современных кухонных трендов. Актриса использует светло-зеленые оттенки вместо темно-синих.

Дизайнеры говорят, что цвета морской пены, мяты и фисташки делают пространство более спокойным и уютным. Светло-зеленый хорошо сочетается с деревом, керамикой и натуральными материалами, а еще не перегружает интерьер. Эксперты считают, что такие оттенки постепенно заменяют классические бежевые и серые цвета, потому что добавляют дому свежести и ощущение гармонии.