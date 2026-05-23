Модні кольори кухонного посуду з 70-х, які заслуговують на повернення

Кілька десятиліть тому кухні мали значно яскравіший й цікавіший вигляд – і справа була не лише у шпалерах чи кольорі стін. У моді був кольоровий посуд: від авокадово-зеленого до паленого помаранчевого та золотисто-гірчичного.

Сьогодні кольоровий посуд повертається у моду, особливо "земляні" відтінки. Про це пише House Digest.

Які кольори з 70-х знову повертаються на кухню?

До земляних належать відтінки, які зустрічаються в природі: відтінки зелені, моря, ґрунту та дерева. Зазвичай це м'які коричневі, зелені й сині кольори без надмірної яскравості.

У 70-х такі відтінки часто використовували для каструль, сковорідок і навіть духовок чи холодильників. Їх поєднували з паленим помаранчевим або золотистим – і це створювало той самий впізнаваний стиль 1970-х.

Якщо вам подобаються кухні з ретро-настроєм, ці кольори можуть стати чудовим натхненням. Йдеться не про те, щоб повністю копіювати кухню бабусі, а радше про сучасне переосмислення тих поєднань.

Сьогодні особливо актуальні глибокі приглушені зелені – авокадовий, шавлієвий чи оливковий. Також популярні теплі сіро-коричневі відтінки, які додають інтер'єру ретро-атмосфери.

Такі кольори роблять простір теплим і затишним, але водночас залишаються спокійними й нейтральними.

Авокадовий посуд набуває попиту / Фото Etsy

Як повернути атмосферу 70-х у сучасну кухню?

Почати можна з невеликих деталей – наприклад, додати вінтажний посуд у земляних відтінках. Для цього підійдуть емальовані каструлі чи чавунні сковорідки в авокадово-зеленому кольорі, а також ретро-посуд у глибоких коричневих тонах, схожих на дерево.

Ретро-атмосферу також допоможуть створити яскраві акценти: помаранчеві або золотисті чайники, тостери чи інша дрібна техніка.

Для більш помітних змін можна оновити сам інтер'єр: пофарбувати кухонні шафи в оливковий або шавлієвий колір, зробити сіро-блакитний фартух чи додати теплі коричневі стіни.

Земляні відтінки добре працюють не лише на кухні – їх можна використовувати в текстилі та меблях: килимах, шторах, диванах та декорі.

Який ще елемент інтер'єру 70-х набуває популярності зараз?

"Вікна-передачі", популярні у 70 – 80-х роках, повертаються в кухонні інтер'єри. Раніше їх вважали застарілими через моду на відкриті планування, але тепер дизайнери знову звернули увагу на цей елемент.

Причина – бажання поєднати відкритий простір із затишком і приватністю. Такі віконця допомагають розділити кімнати, але водночас зберігають зв'язок між ними та пропускають світло.

Сучасні варіанти мають значно стильніший вигляд зі склом, матовими або рифленими вставками та продуманим дизайном, який одразу закладають у проєкт оселі.