Балкон як з Pinterest: які квіти обрати у травні
- Експерти рекомендують для балкону обрати петунії, герань та лаванду, які добре витримують сонце та вітер.
- Для затінкових балконів підходять бегонії та фуксії, які створюють ефект "живої картинки".
Травень — ідеальний час, аби перетворити балкон на справжню квітучу оазу. Саме зараз більшість рослин добре приживаються у контейнерах, швидко ростуть і тішать рясним цвітінням усе літо. Дизайнери та садівники радять робити ставку не лише на красу, а й на витривалість рослин — особливо якщо балкон сонячний або вітряний.
Які квіти обрати для балкону – розповіли експерти видання Better Homes & Gardens.
Дивіться також Мінігород на балконі: що посадити для душі
Які квіти прикрасять ваш балкон?
Одними з найпопулярніших квітів для балконів залишаються петунії. Вони швидко розростаються, красиво звисають із кашпо та цвітуть майже без перерви до осені.
Експерти також рекомендують герань (пеларгонію), яка добре переносить спеку та не потребує складного догляду. За даними Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), пеларгонії найкраще почуваються у сонячних місцях і чудово підходять для контейнерного вирощування.
Для тих, хто хоче створити атмосферу середземноморського дворика, радять звернути увагу на лаванду. Вона не лише красиво виглядає, а й має приємний аромат. Лаванда добре росте у горщиках і чудово переносить сонце та вітер.
Важливо! Зверніть увагу, що лаванда приваблює бджіл, що може викликати певні проблеми.
Лаванда приваблює бджіл / Фото Unsplash
Якщо балкон перебуває у затінку, садівники рекомендують бегонії та фуксії. Вони люблять розсіяне світло й здатні створити ефект "живої картинки" навіть на невеликому просторі.
Як зробити балкон як з Pinterest?
А для Pinterest-естетики експерти радять комбінувати квіти різної висоти, додавати підвісні кашпо та використовувати світлі горщики. Ще один тренд цього сезону – поєднання декоративних квітів із пряними травами. Лаванда, розмарин, чебрець та базилік не лише прикрашають балкон, а й можуть стати частиною домашньої кухні.
Садівники нагадують: головне правило красивого балкона – враховувати кількість сонця та не забувати про регулярний полив. А ще – не боятися експериментувати з кольорами, адже навіть кілька правильно підібраних вазонів можуть зробити простір схожим на фото з Pinterest.
Раніше ми також розповідали про ще одну ідеальну рослину для балкона – розмарин. Його головна перевага полягає у невибагливості та здатності добре переносити спекотну погоду. Розмарин чудово росте на сонячних балконах, не боїться прямих променів і не потребує постійного догляду. Ба більше, ця рослина значно краще переносить короткочасну сухість ґрунту, ніж надмірний полив, який може їй зашкодити.