6 типів лампочок і де їх використовувати у домі

Сучасний ринок пропонує різноманітні лампочки, які відрізняються своєю яскравістю, теплотою та потужністю. Виявляється, обираючи лампочку для дому, варто подумати і про те, у якій кімнаті вона висітиме.

Загалом, існує 6 видів лампочок. Де і яку краще використовувати – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Лампи розжарювання

Лампи розжарювання – це незмінна класика. Вони випромінюють тепле золотисте світло, яке часто асоціюється із затишними та гостинними кімнатами.

Втім, лампи розжарювання зовсім не енергоефективні та лише збільшують рахунки за електроенергію. Найкраще їх використовувати у вітальнях, їдальнях та спальнях, де найбільше хочеться м'якого розсіяного світла. Крім того, вони разом зі світлом генерують і тепло, тому їх можна використовувати у нагрівальних лампах.

Лампа розжарювання / Фото Unsplash, Dallas Reedy

Світлодіодні лампочки

Світлодіодні лампочки стали найпопулярнішими у світі. Вони довговічні, енергоефективні, мають різну яскравість та колірну температуру. Крім того, такі лампочки недорогі, а прослужать у 20 разів довше, аніж лампи розжарювання, при цьому – споживатимуть до 80% менше електроенергії.

Хоча світлодіодні лампи спершу використовувалися як джерела живлення для приладів, нині існує безліч моделей. Їх використовують як у прожекторах чи у вуличних ліхтарях, так і у настільних лампах, робочих приміщеннях чи кухнях, де потрібне якісне робоче та акцентне освітлення.

Світлодіодна лампочка / Фото Freepik

Галогенні лампи

Галогенні лампочки є різновидом старомодних ламп розжарювання. Вони функціонують практично однаково, за винятком того, що скляна куля наповнена галогенним склом, яке підсилює світло і, отже, зменшує кількість необхідної електроенергії, підвищуючи його ефективність. Однак галогенні лампочки все ще залишаються менш енергоефективними, ніж світлодіоди.

Оскільки вони яскраві та природні, галогенні лампи найкраще використовувати в настільних лампах, торшерах, акцентних світильниках і стельових світильниках. Вони також ідеально підходять для художників, освітлювальних приладів для макіяжу або тих, хто потребує чіткої точності кольорів.

Галогенні лампочки / Фото Unsplash Shayna Douglas

Компактні люмінесцентні (CFL) лампочки

Люмінесцентні лампочки мають спіральну форму та випромінюють холодне світло, але є дуже енергоефективними. Часто у народі їх називають просто "економками", адже споживають дуже мало електроенергії, й при цьому – довго служать.

Найкраще люмінесцентні лампочки вкручувати у коридорах, кухнях чи ванних кімнатах. Крім того, вони стануть ідеальним рішенням для настільних ламп.

Люмінесцентні лампочки / Фото Freepik

Лампочки на сонячних батареях

Оскільки люди стають більш екологічно свідомими, освітлення на сонячних батареях стало популярним. Сонячні лампочки – найкраще рішення для освітлення саду чи для використання у вуличних ліхтарях.

Розумні лампочки

Подібно до систем домашньої безпеки та голосових цифрових помічників, розумними лампочками можна дистанційно керувати за допомогою програм для смартфонів. Розумні лампочки мають різні функції автоматизації та часто можуть світити різними кольорами.

Смартлампочки / Фото Freepik

Яскравість і колір цих лампочок можна налаштувати за допомогою додатка, їх можна вмикати та вимикати бездротовим способом або призначати за встановленим розкладом. Їх можна вішати чи не скрізь, адже завжди можна налаштувати під свої потреби.