Дизайнери назвали 4 рішення, через які маленька вітальня стає незатишною

Маленька вітальня потребує особливо підходу, адже кілька квадратних метрів часто мають поєднувати одразу кілька функцій – бути місцем для відпочинку, зустрічей і навіть роботи. І тут легко припуститися крайнощів: або перевантажити простір меблями й декором, або зробити його занадто порожнім і "холодним". Як наслідок кімната втрачає головне – відчуття затишку та комфорту.

Дизайнери інтер'єру пояснили, які помилки найчастіше роблять маленьку вітальню незатишною та як цього уникнути. Про це пише Ideal Home.

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Через що маленька вітальня може втратити затишок?

Не перевантажуйте простір

Одна з частих помилок – намагатися вмістити у маленьку кімнату занадто багато функцій. Дизайнерка Франческа Літ радить не заповнювати вітальню зайвими меблями, перетворюючи її одночасно на офіс, їдальню та зону відпочинку. Через це простір стає тісним і задушливим. Також важливо залишати трохи "вільного" простору.

Дизайнер Франкі Русселл пояснює, що порожні зони допомагають очам відпочити, а кімната здається більш спокійною та гармонійною. Краще обрати кілька справді важливих речей, ніж заповнювати кожен кут.

Не заставляйте маленьку вітальню великою кількістю меблів / Фото Future PLC / Siobhan Doran

Обирайте якісні меблі

Навіть у маленькій вітальні меблі мають бути зручними та якісними, особливо диван.

Франческа Літ радить не поспішати з покупками й поступово інвестувати у хороші речі, які прослужать довго. Краще мати менше меблів, але комфортних і красивих.

Якість меблів впливає на затишок вітальні / Фото Future PLC / Anna Stathaki

Не використовуйте лише одне верхнє світло

За словами дизайнера Білала Рехмана, одна люстра по центру кімнати робить простір плоским і холодним, особливо ввечері. Натомість варто використовувати кілька джерел світла – настільні лампи, торшери та бра. Багаторівневе освітлення додає кімнаті тепла, глибини й затишку.

Багаторівневе освітлення – найкращий вибір для маленької вітальні / Фото Future / Chris Snook

Не робіть кімнату занадто порожньою

Надто мінімалістичний простір теж може виглядати незатишно. Дизайнерка Джо Лейн каже, що навіть маленькій вітальні потрібні всі базові й функціональні речі – наприклад, невеликий столик біля дивана або полиця для декору й особистих речей.

Головне – підбирати компактні меблі, які не перевантажують простір, але роблять його зручним для життя / Фото Future / Darren Chung

Нагадаємо, що у 2026 році дизайн віталень стає теплішим і затишнішим. Замість холодних нейтральних відтінків та строгих ліній у моду приходять природні кольори, м'які форми та індивідуальний декор.

Серед головних трендів – приглушені зелені, сині, охристі й коричневі відтінки, заокруглені дивани та крісла, кавові столики з плиткою, а також речі, які відображають характер власників – сувеніри з подорожей, улюблені кольори та змішані візерунки.