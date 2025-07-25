6 найпоширеніших причин, чому мерехтить світло у домі

Мерехтіння світла у домі може бути приводом для занепокоєння. Хоча це може бути наслідком проблем з проводкою, але, ймовірніше, ця проблема може з'являтися через лампочки.

Чому мерехтить світло та як вирішити цю проблему – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Чому мерехтить світло?

Проблеми з лампочками

Одна з найпоширеніших причин, чому мерехтить світло, – це проблеми з лампочками. Це виправити найлегше, адже достатньо просто замінити її на нову.

Проблема з вимикачем

Мерехтіти світло може і через проблеми з вимикачем. Хоча вони можуть і служити роками, але час від часу їх теж слід міняти. Якщо після заміни лампочки мерехтіння світла не зникло, то варто звернути увагу на вимикач.

Проблема зі світильником

Рідше причиною мерехтіння може бути сам світильник. Якщо у лампі чи люстрі є нещільні з'єднання або корозія, світло може мерехтіти.

Несумісність лампочки

На упаковці з лампочками є позначення про їхню сумісність з димерами. Якщо встановити лампочку, яка не поєднується з системою, то у результаті з'являтиметься мерехтіння світла.

Проблеми з проводкою

Іноді світильник, лампочка та вимикач можуть бути в хорошому робочому стані, і причиною мерехтіння світла є проводка. Дроти можуть бути зношеними або пошкодженими, але ймовірніше – вони ослаблені. Це призводить до нестабільного з'єднання і мерехтіння.

Проблеми з напругою та навантаженням

Якщо ви помічаєте мерехтіння світла щоразу, коли вмикаються інші прилади, то причина може бути у навантажені. Якщо багато приладів одночасно під'єднані до одного кола, то надмірне навантаження може бути причиною мерехтіння світла. Крім того, якщо у мережі низька напруга, то через це також може виникати мерехтіння.

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