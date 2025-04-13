"Квартира у подарунок": у мережі продають радянське ліжко за 300 тисяч гривень
- Оголошення про продаж старих радянських меблів за 300 тисяч гривень стало популярним у мережі.
- Користувачі активно обговорюють "пропозицію", жартуючи про ціну та можливі аукціони.
Мережі підкорило оголошення, у якому продають старі радянські меблі – ліжко, килим та дзеркало. Здавалося б, нічого дивного, однак ціна на комплект меблів вражає – 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Справжній "антикваріат"
У мережі почали активно поширювати дивне "оголошення". Так, у різних групах, а також на майданчиках для продажу товарів з'явилася "унікальна пропозиція". Мовиться про продаж двоспального ліжка, килима та дзеркала.
Під оголошенням також додають фото з меблями. На світлині можна побачити справжній "антикваріат" – радянські меблі та килим, який напевно є у кожної бабусі.
Комплект меблів, який продають у мережі / Фото з соцмереж
Однак найбільше дивує ціна на такий комплект меблів. Так, в "оголошенні" указують вартість у 300 000 гривень.
Цікаве оголошення з мережі – більше у галереї
Нині у мережі користувачі активно обговорюють "пропозицію" та залишають коментарі. Хтось жартує, що "ціна має бути у доларах", а інші – готові брати участь в аукціоні:
- "Квартира у подарунок",
- "Чому так дешево? Підозріло",
- "Лише такий килим коштує мільйон".
Очевидно, що такі "оголошення" у мережі публікують, аби привернути увагу до групи у мережі чи підняти активність. Однак деякі користувачі серйозно сприймають це оголошення і реагують дуже різко.
До слова, раніше у мережі у жартівливій формі порівняли, як відрізняється життя у квартирі та приватному будинку.