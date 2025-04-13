Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Настоящий "антиквариат"

В сети начали активно распространять странное "объявление". Так, в различных группах, а также на площадках для продажи товаров появилось "уникальное предложение". Говорится о продаже двуспальной кровати, ковра и зеркала.

Под объявлением также добавляют фото с мебелью. На фотографии можно увидеть настоящий "антиквариат" – советская мебель и ковер, который наверняка есть у каждой бабушки.



Комплект мебели, который продают в сети / Фото из соцсетей

Однако больше всего удивляет цена на такой комплект мебели. Так, в "объявлении" указывают стоимость в 300 000 гривен.

Интересное объявление из сети – больше в галерее

Сейчас в сети пользователи активно обсуждают "предложение" и оставляют комментарии. Кто-то шутит, что "цена должна быть в долларах", а другие – готовы участвовать в аукционе:

"Квартира в подарок",

"Почему так дешево? Подозрительно",

"Только такой ковер стоит миллион".

Очевидно, что такие "объявления" в сети публикуют, чтобы привлечь внимание к группе в сети или поднять активность. Однако некоторые пользователи серьезно воспринимают это объявление и реагируют очень резко.

К слову, ранее в сети в шутливой форме сравнили, как отличается жизнь в квартире и частном доме.