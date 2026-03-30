Хаосу з проводів більше не буде: подовжувачам знайдено кращу заміну

Подовжувачі часто виручають у побуті, але мають один великий мінус – плутанину з кабелями. Сучасна техніка постійно потребує підключення. Тому за шафами чи під столами часто утворюється справжній безлад із проводів.

Втім, є вирішення цієї проблеми – модульні рейки з розетками, пише Blikk.

Яка сучасна альтернатива подовжувачам?

Це система у вигляді алюмінієвої планки, яку можна встановити на стіну, стільницю чи кухонний острів. У неї вставляються окремі розеткові модулі, які можна пересувати, додавати або прибирати залежно від потреб.

Такий варіант не лише зручний, а й має охайний вигляд – жодних сплутаних дротів, усе розміщено рівно й мінімалістично. Саме тому його часто використовують у сучасних інтер'єрах.

Модульна рейка чудово підходить для кухні / Фото Gemini-AI / Blikk

Найкраще система підходить для кухні, майстерні чи офісу – там, де техніку часто переставляють. Наприклад, легко підключити кавоварку чи блендер без зайвих маніпуляцій із короткими кабелями.

Водночас варто враховувати нюанси. Звичайна електромережа має обмеження по навантаженню, тому не варто одночасно вмикати багато потужних приладів.

Також важливо обирати якісні сертифіковані системи та довіряти встановлення фахівцям.

Хоча такі рішення дорожчі за звичайні подовжувачі, вони виграють у зручності, безпеці та зовнішньому вигляді.

Це хороший вибір для тих, хто хоче позбутися кабельного хаосу і зробити простір більш сучасним та охайним.

13 поширених помилок при використанні подовжувачів

Подовжувач може здаватися зручним, але неправильне його використання створює серйозні ризики. Як пише Martha Stewart, електрики радять уникати таких помилок:

Не використовувати як постійну проводку. Подовжувач може перегріватися і викликати пожежу.

Не ховати за стінами. Його можуть проколоти цвяхи або шурупи, що небезпечно.

Не користуватися на кухні для потужних приладів. Тостери, мультиварки та інші прилади можуть перевантажити подовжувач.

Не ставити у вологих місцях. Ванна, підвал чи відкритий ґрунт без спеціальної захисту небезпечні.

Не підключати кілька потужних пристроїв одночасно. Це може спричинити перегрів і коротке замикання.

Не використовувати для фена або плойки. Потужні прилади потребують багато енергії, подовжувач не витримає.

Не ховати під килимами чи меблями. Це нагріває дріт і руйнує ізоляцію.

Не використовувати для великих побутових приладів. Холодильник, мікрохвильовка або обігрівач повинні бути підключені безпосередньо до розетки.

Не користуватися пошкодженим подовжувачем. Пошкоджені дроти або тріщини – ризик ураження струмом і пожежі.

Не заряджати електровелосипеди або самокати. Використовуйте лише зарядний пристрій від виробника.

Не використовуйте подовжувач на вулиці, якщо він не призначений для зовнішніх умов. Використовуйте лише сертифіковані для цього моделі.

Не з'єднувати кілька подовжувачів поспіль. Це збільшує опір і перегрів.

Не використовувати занадто довгі дроти без потреби. Скручений довгий подовжувач може розплавити ізоляцію і спричинити пожежу.

