Цей популярний міф вбиває рослини влітку: садівники постійно його повторюють

Влітку рослини потребують особливої уваги. Спека, сухе повітря та тривала відсутність дощу можуть швидко висушити ґрунт, тому правильний полив стає одним із головних завдань для садівників. Водночас навколо літнього поливу існує чимало міфів.

Один із найпоширеніших – що рослини не можна поливати під прямим сонячним промінням, адже краплі води на листі нібито працюють як лупа і спричиняють опіки. Чи дійсно це так – розповіли експерти Interia.pl.

Чи можна поливати рослини на сонці?

Краплі води на листках самі по собі не здатні раптово "спалити" рослину. Тому якщо в особливо спекотний день рослина почала сильно в'янути, не варто чекати вечора лише через страх перед сонячними опіками.

Краще полити її, ніж залишити без води. Однак полив у розпал спеки справді має недолік: значна частина води може швидко випаруватися, так і не дійшовши до коренів. Тому для регулярного поливу краще обирати ранкові або вечірні години.



Чи можна поливати рослини на сонці / Фото Unsplash

Як правильно поливати рослини в спеку?

Головне правило літнього поливу – орієнтуватися не на міфи, а на стан конкретної рослини та ґрунту. У спекотну погоду варто:

перевіряти, наскільки сухий ґрунт перед поливом;

поливати достатньо рясно, щоб вода проникала до коріння;

за можливості поливати вранці або ввечері;

спрямовувати воду під рослину, а не на листя;

не залишати рослини без води лише через те, що на вулиці яскраве сонце.

Тож полив під сонцем не є автоматично небезпечним для рослин. Якщо рослина страждає від спеки та нестачі вологи, своєчасний полив може бути значно важливішим, ніж дотримання поширеного правила "ніколи не поливати вдень".