Один із найпоширеніших – що рослини не можна поливати під прямим сонячним промінням, адже краплі води на листі нібито працюють як лупа і спричиняють опіки. Чи дійсно це так – розповіли експерти Interia.pl.

Чи можна поливати рослини на сонці?

Краплі води на листках самі по собі не здатні раптово "спалити" рослину. Тому якщо в особливо спекотний день рослина почала сильно в'янути, не варто чекати вечора лише через страх перед сонячними опіками.

Краще полити її, ніж залишити без води. Однак полив у розпал спеки справді має недолік: значна частина води може швидко випаруватися, так і не дійшовши до коренів. Тому для регулярного поливу краще обирати ранкові або вечірні години.

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Чи можна поливати рослини на сонці / Фото Unsplash

Як правильно поливати рослини в спеку?

Головне правило літнього поливу – орієнтуватися не на міфи, а на стан конкретної рослини та ґрунту. У спекотну погоду варто:

перевіряти, наскільки сухий ґрунт перед поливом;

поливати достатньо рясно, щоб вода проникала до коріння;

за можливості поливати вранці або ввечері;

спрямовувати воду під рослину, а не на листя;

не залишати рослини без води лише через те, що на вулиці яскраве сонце.

Тож полив під сонцем не є автоматично небезпечним для рослин. Якщо рослина страждає від спеки та нестачі вологи, своєчасний полив може бути значно важливішим, ніж дотримання поширеного правила "ніколи не поливати вдень".