Одно из самых распространенных – что растения нельзя поливать под прямыми солнечными лучами, ведь капли воды на листьях якобы действуют как увеличительное стекло и вызывают ожоги. Действительно ли это так – рассказали эксперты Interia.pl.

Можно ли поливать растения на солнце?

Капли воды на листьях сами по себе не способны мгновенно "сжечь" растение. Поэтому если в особенно жаркий день растение начало сильно вянуть, не стоит ждать вечера только из-за страха перед солнечными ожогами.

Лучше полить его, чем оставить без воды. Однако полив в разгар жары действительно имеет недостаток: значительная часть воды может быстро испариться, так и не дойдя до корней. Поэтому для регулярного полива лучше выбирать утренние или вечерние часы.

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Можно ли поливать растения на солнце / Фото Unsplash

Как правильно поливать растения в жару?

Главное правило летнего полива – ориентироваться не на мифы, а на состояние конкретного растения и почвы. В жаркую погоду стоит:

проверять, насколько сухая почва перед поливом;

поливать достаточно обильно, чтобы вода проникала к корням;

по возможности поливать утром или вечером;

направлять воду под растение, а не на листья;

не оставлять растения без воды только потому, что на улице яркое солнце.

Таким образом, полив под солнцем не является автоматически опасным для растений. Если растение страдает от жары и недостатка влаги, своевременный полив может быть гораздо важнее, чем соблюдение распространенного правила "никогда не поливать днем".