Прати чи не прати: як безпечно очистити ковдру з підігрівом, щоб не зіпсувати її

Ковдри з підігрівом забезпечують тепло та затишок, але, як і будь-яку іншу постільну білизну, їх потрібно регулярно очищувати. Тут постає непросте питання – чи можна прати таку річ.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це цілком реально, однак враховуючи електричні компоненти ковдри, важливо дотримуватись певних заходів безпеки та рекомендацій виробника. Як правильно прати ковдру з підігрівом вручну та в машинці, а також корисні поради щодо догляду за нею, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно прати ковдру з підігрівом

Частота прання залежить від частоти використання. Епізодичне використання (лише в холодні ночі) означає, що ковдру достатньо прати раз на сезон. Регулярне використання натомість передбачає очищення раз на місяць або кожні два тижні.

Що потрібно зробити перед пранням

Перед тим як прати ковдру, уважно прочитайте етикетку з догляду. Деякі моделі можна прати в машинці, інші вимагають лише ручного прання або точкового чищення. Це допоможе уникнути пошкодження електричних компонентів.

Як прати ковдру з підігрівом у пральній машині

Якщо виробник дозволяє машинне прання, дотримуйтесь таких кроків:

Вимкніть ковдру з розетки та від'єднайте всі електричні компоненти.

Попередньо обробіть плями. Використовуйте м’який мийний засіб і тканину з мікрофібри, щоб видалити забруднення перед пранням.

Завантажте ковдру в пральну машину. Обирайте дбайливий цикл прання та м’який мийний засіб. Не додавайте відбілювачі або пом’якшувачі, щоб уникнути пошкодження волокон.

Після прання обережно злийте воду, уникаючи скручування ковдри.

Сушіть її на повітрі, рівномірно розклавши або повісивши.

Після повного висихання підключіть шнури та переконайтеся, що ковдра працює належним чином.

Як випрати ковдру з підігрівом: дивіться відео

Як прати ковдру з підігрівом вручну

Якщо машинне прання не підходить, скористайтеся ручним методом:

Від'єднайте шнури та переконайтеся, що всі електричні компоненти зняті.

Попередньо обробіть плями, використовуючи м’який мийний засіб.

Приготуйте теплу воду в великій ємності (таз або ванна) та додайте м’який пральний порошок.

Замочіть ковдру на 10 – 15 хвилин, м’яко похитуючи її у воді.

Ретельно прополощіть, змінюючи воду, поки не зникне мильна піна.

Видаліть зайву воду, акуратно стискаючи ковдру (не викручуйте).

Сушіть на повітрі, розклавши або повісивши на рівну поверхню.

Додаткові поради щодо догляду за ковдрою з підігрівом

Аби уникнути негараздів та виходу ковдри з ладу, завжди перевіряйте етикетку з догляду перед пранням.

Також уникайте скручування та згинання проводів й регулярно оглядайте річ на предмет пошкоджень.

Крім того, не їжте та не пийте на ковдрі, щоб уникнути плям, й зберігайте її в сухому місці, акуратно згорнутою.

Дотримуючись цих простих правил, ви збережете вашу ковдру з підігрівом у хорошому стані, продовжите її термін служби та забезпечите собі комфортні теплі ночі.