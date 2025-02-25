Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это вполне реально, однако учитывая электрические компоненты одеяла, важно соблюдать определенные меры безопасности и рекомендаций производителя. Как правильно стирать одеяло с подогревом вручную и в машинке, а также полезные советы по уходу за ним, рассказываем далее.

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Как часто нужно стирать одеяло с подогревом

Частота стирки зависит от частоты использования. Эпизодическое использование (только в холодные ночи) означает, что одеяло достаточно стирать раз в сезон. Регулярное использование взамен предусматривает очистку раз в месяц или каждые две недели.

Что нужно сделать перед стиркой

Перед тем как стирать одеяло, внимательно прочитайте этикетку по уходу. Некоторые модели можно стирать в машинке, другие требуют только ручной стирки или точечной чистки. Это поможет избежать повреждения электрических компонентов.

Как стирать одеяло с подогревом в стиральной машине

Если производитель позволяет машинную стирку, следуйте следующим шагам:

  • Выключите одеяло из розетки и отсоедините все электрические компоненты.

  • Предварительно обработайте пятна. Используйте мягкое моющее средство и ткань из микрофибры, чтобы удалить загрязнения перед стиркой.

  • Загрузите одеяло в стиральную машину. Выбирайте бережный цикл стирки и мягкое моющее средство. Не добавляйте отбеливатели или смягчители, чтобы избежать повреждения волокон.

  • После стирки осторожно слейте воду, избегая скручивания одеяла.

  • Сушите его на воздухе, равномерно разложив или повесив.

  • После полного высыхания подключите шнуры и убедитесь, что одеяло работает должным образом.

Как постирать одеяло с подогревом: смотрите видео

Как стирать одеяло с подогревом вручную

Если машинная стирка не подходит, воспользуйтесь ручным методом:

  • Отсоедините шнуры и убедитесь, что все электрические компоненты сняты.

  • Предварительно обработайте пятна, используя мягкое моющее средство.

  • Приготовьте теплую воду в большой емкости (таз или ванна) и добавьте мягкий стиральный порошок.

  • Замочите одеяло на 10 – 15 минут, мягко покачивая его в воде.

  • Тщательно прополощите, меняя воду, пока не исчезнет мыльная пена.

  • Удалите лишнюю воду, аккуратно сжимая одеяло (не выкручивайте).

  • Сушите на воздухе, разложив или повесив на ровную поверхность.

Дополнительные советы по уходу за одеялом с подогревом

Чтобы избежать проблем и выхода одеяла из строя, всегда проверяйте этикетку по уходу перед стиркой.

Также избегайте скручивания и сгибания проводов и регулярно осматривайте вещь на предмет повреждений.

Кроме того, не ешьте и не пейте на одеяле, во избежание пятен, и храните его в сухом месте, аккуратно свернутым.

Придерживаясь этих простых правил, вы сохраните ваше одеяло с подогревом в хорошем состоянии, продлите его срок службы и обеспечите себе комфортные теплые ночи.