Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это вполне реально, однако учитывая электрические компоненты одеяла, важно соблюдать определенные меры безопасности и рекомендаций производителя. Как правильно стирать одеяло с подогревом вручную и в машинке, а также полезные советы по уходу за ним, рассказываем далее.

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Как часто нужно стирать одеяло с подогревом

Частота стирки зависит от частоты использования. Эпизодическое использование (только в холодные ночи) означает, что одеяло достаточно стирать раз в сезон. Регулярное использование взамен предусматривает очистку раз в месяц или каждые две недели.

Что нужно сделать перед стиркой

Перед тем как стирать одеяло, внимательно прочитайте этикетку по уходу. Некоторые модели можно стирать в машинке, другие требуют только ручной стирки или точечной чистки. Это поможет избежать повреждения электрических компонентов.

Как стирать одеяло с подогревом в стиральной машине

Если производитель позволяет машинную стирку, следуйте следующим шагам:

Выключите одеяло из розетки и отсоедините все электрические компоненты.

Предварительно обработайте пятна. Используйте мягкое моющее средство и ткань из микрофибры, чтобы удалить загрязнения перед стиркой.

Загрузите одеяло в стиральную машину. Выбирайте бережный цикл стирки и мягкое моющее средство. Не добавляйте отбеливатели или смягчители, чтобы избежать повреждения волокон.

После стирки осторожно слейте воду, избегая скручивания одеяла.

Сушите его на воздухе, равномерно разложив или повесив.

После полного высыхания подключите шнуры и убедитесь, что одеяло работает должным образом.

Как постирать одеяло с подогревом: смотрите видео

Как стирать одеяло с подогревом вручную

Если машинная стирка не подходит, воспользуйтесь ручным методом:

Отсоедините шнуры и убедитесь, что все электрические компоненты сняты.

Предварительно обработайте пятна, используя мягкое моющее средство.

Приготовьте теплую воду в большой емкости (таз или ванна) и добавьте мягкий стиральный порошок.

Замочите одеяло на 10 – 15 минут, мягко покачивая его в воде.

Тщательно прополощите, меняя воду, пока не исчезнет мыльная пена.

Удалите лишнюю воду, аккуратно сжимая одеяло (не выкручивайте).

Сушите на воздухе, разложив или повесив на ровную поверхность.

Дополнительные советы по уходу за одеялом с подогревом

Чтобы избежать проблем и выхода одеяла из строя, всегда проверяйте этикетку по уходу перед стиркой.

Также избегайте скручивания и сгибания проводов и регулярно осматривайте вещь на предмет повреждений.

Кроме того, не ешьте и не пейте на одеяле, во избежание пятен, и храните его в сухом месте, аккуратно свернутым.

Придерживаясь этих простых правил, вы сохраните ваше одеяло с подогревом в хорошем состоянии, продлите его срок службы и обеспечите себе комфортные теплые ночи.